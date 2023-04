Capoluogo e frazioni, quasi un milione per la viabilità "Più sicurezza con la manutenzione straordinaria"

È stato approvato, già aggiornato al nuovo prezzario regionale, che ha registrato forti aumenti delle materie, il progetto esecutivo del quarto pacchetto di asfaltature volte a mettere in sicurezza la viabilità locale di Copparo. La manutenzione straordinaria, per un investimento complessivo di 900mila euro, sarà effettuata su diverse strade del capoluogo e delle frazioni: via Don Giovanni Bigoni, piazza Gino Melotti, via Loris Baiolini, via Piazza, via Athos Pizzinardi, via Vigara, via Decimo Bottoni, via Provinciale, via Gilberto Zappaterra, piazza XX Settembre, via Settimio Raimondi, via Dino Giovanni Zerbini. Si procederà con la ricostruzione delle pavimentazioni. "La sicurezza stradale – spiegano dal Municipio - rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione comunale, unito al miglioramento delle condizioni della circolazione".