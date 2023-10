"Caporalato, area nevralgica"

PORTOMAGGIORE

"La zona tra Portomaggiore e Argenta sta diventando nevralgica per la rete di caporalato sul territorio, con un modus operandi dei caporali che spesso si ripete nel tempo. Per normativa, dal 2016 è punibile anche l’imprenditore connivente o che utilizza consapevolmente manodopera da caporalato. Sono stati finora sequestrati complessivamente beni per un valore di 180 mila euro, tra conti correnti, abitazioni e mezzi di trasporto. Si pensava al caporalato come confinato in alcune zone del Sud Italia, ma in provincia di Ferrara siamo stati noi a Portomaggiore i primi a indagare sul fenomeno e a portarlo alla luce. Alcuni imprenditori sono stati deferiti e sanzionati dall’Ispettorato del lavoro per un valore di circa 700 mila euro. Il problema sul territorio è molto sentito ed è per noi prioritario. Le indagini sono partite da una rissa di ottobre 2020 dovuta non per futili motivi, ma per rivendicare dei diritti". L’ha detto il comandante della Compagnia dei carabinieri di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, nel primo incontro dell’Osservatorio locale sul caporalato e sfruttamento del lavoro in agricoltura, convocato dal sindaco Dario Bernardi dopo la firma congiunta del memorandum d’intenti avvenuta a marzo 2023, nella relazione alle indagini e operazioni di contrasto svolte nel territorio di Portomaggiore e limitrofi negli ultimi mesi, in collaborazione con la magistratura e l’ispettorato del lavoro - Gruppo tutela lavoro di Ferrara e Venezia. In sala consiliare erano presenti, oltre al sindaco Dario Benardi, rappresentati dei sindacati e delle associazioni di categoria. Secondo il comandante dei carabinieri "le vittime del caporalato stimate in questi anni sono circa 300 e a mio parere sono una sottostima, perché molti sono restii a denunciare". Altri dati interessanti li ha forniti il comandante della polizia locale dell’Unione Carlo Ciarlini. I numeri su Portomaggiore sono davvero consistenti: "Si parla di 1000 ospitalità circa finora su Portomaggiore nel 2023, circa 600 su Argenta e poco meno di 100 su Ostellato. Questi dati danno la misura del fenomeno della stagionalità delle presenze in gran parte legata all’agricoltura". Molti interventi auspicati da chi ha parlato - con una priorità individuata sui percorsi di incrocio tra domanda e offerta - prefigurano un intervento pubblico consistente, a scala certamente superiore di quella comunale. L’ambizione deve essere quella di portare la discussione appena svolta ai livelli superiori, ad esempio sul tavolo prefettizio sulla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità - per fare delle proposte concrete.

Franco Vanini