Caporalato, cabina di regia "Piaga ormai endemica"

di Federico Di Bisceglie

La data da segnare sul calendario è giovedì 29 giugno. Dopodomani. Sarà quello il giorno in cui, negli uffici di palazzo Giulio d’Este, verrà costituita la cabina di regia contro il caporalato. Un’operazione, quest’ultima, fortemente voluta in particolare dalle parti sociali e che ha trovato nella prefettura il luogo ideale. D’altra parte, nel nostro territorio, il caporalato è un fenomeno che purtroppo non stenta ad arretrare. Anzi, Dario Alba, segretario della Flai-Cgil (nel tondo), lo definisce un fenomeno "endemico". A confermarlo è anche una recente operazione condotta dalle fiamme gialle. Si tratta di un’indagine di polizia giudiziaria che ha portato ad accertare un caso di caporalato che ha riguardato un soggetto di nazionalità pachistana che, approfittando dello stato di bisogno dei suoi connazionali, si è reso responsabile del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. "Il caporalato – spiega il rappresentante dei lavoratori – è un fenomeno radicato e che, soprattutto, si rigenera. Purtroppo abbiamo notizie inerenti i caporali o ciò che accade tra i lavoratori del settore primario solamente quando accadono certi episodi di violenza: risse, zuffe e contrasti. Ma quegli episodi, in realtà, rappresentano solamente la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più complesso ed esteso". Secondo il sindacalista pochi hanno la reale percezione della portata che ha il fenomeno del caporalato nella nostra provincia. Anche perché, dice Alba, "si è evoluto e i caporali, talvolta, vengono assunti direttamente dalle aziende. Di questo mondo sommerso, si sa ben poco".

Ed è anche per tentare di farlo emergere che nascerà, tra un paio di giorni, la cabina di regia. L’attenzione da parte delle fiamme gialle e, più in generale, delle forze dell’ordine su questo tipo di fenomeni è altissima. Va detto, tuttavia, che il caporalato prolifera in particolare in un momento storico in cui – trasversalmente – nei settori produttivi manca forza lavoro. "La grande assenza di manodopera che sta affliggendo anche il settore primario – riprende Alba – costituisce un terreno fertile per l’attecchimento del caporalato. A questo si aggiunge un altro problema, che è una concausa della mancanza di forza lavoro: nonostante il settore agricolo, specie negli ultimi dieci anni, sia stato profondamente rivoluzionato – anche in termini di competenze richieste e di tecnologie messe in campo (a volte i campi in coltivazione sembrano industrie a cielo aperto) – viene considerato ancora, erroneamente, un settore di serie B". Insomma, "non esercita appeal tra i ragazzi, in particolare tra i giovani italiani che preferiscono dedicarsi ad altri impieghi piuttosto che lavorare in campagna". E questo è un altro grande dramma. E le zone nelle quali si concentrano maggiormente questi fenomeni? "Da Argenta a Mesola, finendo a Comacchio – chiude il sindacalista della Flai – ossia nei luoghi nei quali c’è la più vasta estensione di colture".