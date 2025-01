Caporalato e sfruttamento del lavoro. C’è un nuovo strumento di contrasto

Ci sarà anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale alla cerimonia di inaugurazione di uno sportello del Centro per l’impiego nei locali di Portoinforma, il centro di servizi al cittadino del comune di Portomaggiore. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 alle 10, nella struttura di piazza Verdi.

Al fianco del nuovo presidente della Regione ci saranno l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e l’assessore regionale alle Politiche per il Lavoro Giovanni Paglia. Ha inoltre confermato la sua presenza Francesco Ricci, direttore regionale dell’Inps Emilia-Romagna. Tra gli ospiti inoltre il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, la presidente della Sezione locale della Rete territoriale del lavoro agricolo di qualità, direttrice dell’Inps Annalisa D’Angelo, e Andrea Panzavolta, dirigente del Servizio nord di Ravenna e Ferrara dell’Agenzia regionale per il lavoro.

Il nuovo sportello è il frutto del lavoro del Comune e dell’Agenzia regionale per il lavoro, sviluppato in stretta collaborazione con la Prefettura e la Rete del lavoro agricolo di qualità Comune di Portomaggiore.

Il progetto rappresenta un’importante azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato: il servizio di mediazione culturale e linguistica che affiancherà gli operatori dell’Agenzia, allo scopo di favorire l’utilizzo dello sportello da parte di lavoratori stranieri, sarà realizzato da Cidas ed è finanziato grazie a un progetto presentato dal Comune di Portomaggiore sulla base di un bando regionale.

Nel Portuense il caporalato è un fenomeno che preoccupante. Rientra in questa tipologia la residenzialità irregolare, o l’ospitalità non legale, purtroppo la legge italiana non prevede il rilascio dell’idoneità alloggiativa; su questo il Comune sta lavorando assieme alle forze dell’ordine, con il confronto continuo con la Prefettura e tutti i tavoli provinciali per il rispetto delle regole e per il contrasto all’utilizzo inadeguato degli alloggi, che crea conflitti e degrado e foraggia sistemi illegali di utilizzo di manodopera. Ora questo nuovo importante strumento di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato pronto ad apportare il proprio contributo.