Caporalato e sfruttamento, il convegno . Docenti, avvocati e investigatori a confronto

Caporalato e sfruttamento lavorativo, profili giuridici e strategie di contrasto. Sono i temi al centro del seminario in programma per oggi dalle 10 alle 13, al dipartimento di Giurisprudenza (sala Carlassare). Il seminario si propone di analizzare le condizioni in cui si configura lo sfruttamento del lavoro e quando, invece, si ricade nella fattispecie del caporalato, offrendo un quadro giuridico e operativo del fenomeno. "A causa della loro vulnerabilità – spiegano gli organizzatori –, i migranti si trovano spesso costretti ad accettare condizioni lavorative precarie e prive di adeguate tutele. Le recenti indagini condotte dalla prefettura hanno evidenziato un incremento di tale fenomeno nella provincia, con particolare incidenza nel Basso Ferrarese".

Nel corso del seminario interverrà Silvia Borelli, docente di Diritto del lavoro, e il tenente colonnello Giorgio Musiu della guardia di finanza, che illustrerà le attività delle fiamme gialle nella prevenzione e repressione del caporalato. A seguire l’avvocato Christian Nsundi, dell’associazione avvocati di discendenza straniera, la viceprefetto Francesca Montesi e il sindaco di Portomaggiore Dario Benardi.