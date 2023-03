Caporalato, il caso a una svolta Capi e autisti, i patteggiamenti Pene da otto mesi a tre anni

di Federico Malavasi

Sarà un patteggiamento a definire le posizioni dei cinque pachistani imputati nell’ambito delle inchieste sullo sfruttamento del lavoro nelle campagne del Mezzano. Le parti hanno raggiunto l’accordo per pene che vanno da un massimo di tre anni per i soggetti considerati i capi del gruppo di ‘caporali’ a un minimo di otto mesi per quelli il cui ruolo è ritenuto più marginale. Nel calendario del tribunale sono già cerchiate le date in cui gli indagati delle due tranches compariranno davanti al giudice per formalizzare l’applicazione della pena: il 21 marzo e il 2 maggio.

Ma andiamo con ordine. Il primo filone riguarda Ahmad Iftikhar, Rizwan Muhammad e Zain Ul Abidin. Un quarto soggetto, Waqar Ahmed, è al momento fuori dai giochi perché individuato in Svezia. Per Iftikhar, ritenuto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino il capo del gruppo, si è raggiunto l’accordo per una pena di tre anni e 24mila euro di multa. per Muhammad, braccio destro del capo, due anni e due mesi e ventiquattromila euro di multa. Per Abidin, figlio del capo e impiegato con il ruolo di autista, otto mesi di reclusione.

Per quanto riguarda il secondo filone investigativo, gli imputati sono due: Zulfiquar Alì, ritenuto il capo, e Faisal Iqbal, una sorta di vice con il compito di smistare gli operai nei campi e di conteggiare le ore effettuate (non a caso soprannominato ‘il segretario’). Per Zulfiquar si va verso il patteggiamento di tre anni di reclusione e tredicimila euro di multa. Per Iqbal la pena sarà di due anni e due mesi, oltre a tredicimila euro di multa.

L’impianto accusatorio dei due filoni è molto simile, così come il modus operandi contestato ai soggetti finiti sotto indagine. Secondo le accuse formulate a vario titolo, i caporali avrebbero reclutato operai connazionali facendo leva sul loro stato di bisogno, con lo scopo di farli lavorare nei campi in condizioni di sfruttamento, con paghe da fame, in certi casi anche sette giorni su sette e per nove o dieci ore al giorno. Nel caso qualcuno avesse deciso di sgarrare o alzare la testa, erano botte o minacce di non essere più richiamati al lavoro. Le indagini, che portarono a diversi arresti, partirono da una rissa avvenuta il 7 ottobre del 2020 in piazza della Repubblica a Portomaggiore.