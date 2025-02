Caporalato, la Cgil parla in aula: "Quegli operai erano ‘invisibili’"

"Quei lavoratori erano invisibili. Arrivavano nello stabilimento con i pulmini, lavoravano e poi andavano via. Per noi era difficile incontrarli". A parlare davanti al collegio giudicante nell’ambito del processo sul presunto sfruttamento del lavoro nero per la bonifica post aviaria allo stabilimento Eurovo di Codigoro, è Dario Alba, segretario provinciale della Flai Cgil (parte civile nel processo). Uno che di caporalato se ne intende.

E in aula ha portato anche la sua esperienza, l’impegno costante con il furgone del sindacato per portare acqua, berretti e diritti ai lavoratori nei campi. Ieri in aula ha riferito in merito alla vicenda al centro del processo (gli imputati sono i forlivesi Elisabetta Zani, Gimmi Ravaglia e Ido Bezzi, presidente, vicepresidente della cooperativa Bidente, e i marocchini Abderrahim El Absy, Ahmed El Alami e Lahcen Fanane). Il sindacalista ha spiegato di sapere che c’erano lavori per lo smaltimento dell’aviaria, ma di aver appreso che qualcosa non andava soltanto quando "alcuni lavoratori si erano rifiutati di andare al capannone perché le condizioni di lavoro non erano idonee e non erano garantite le condizioni di sicurezza". Tra gli ultimi testimoni ascoltati c’è stato anche un tecnico dell’Ausl, il quale ha spiegato che l’azienda sanitaria non sapeva che la cooperativa Bidente avesse subappaltato i lavori.

Il caso. Le indagini che hanno portato alla scoperta del presunto giro di sfruttamento del lavoro seguirono gli accertamenti su un incidente mortale che coinvolse un furgone che stava riportando a casa gli operai. Le indagini permisero di scoprire che quei lavoratori rientravano dallo stabilimento codigorese, dove erano impegnati nelle operazioni di bonifica dei polli morti a seguito di un focolaio di aviaria. L’attenzione della guardia di finanza si focalizzò dunque sull’appalto da cinque milioni affidato alla cooperativa del Bidente e poi sulle varie aziende subappaltatrici. Davanti ai giudici, nelle scorse udienze, sono sfilati numerosi operai che lavorarono nel capannone. Ognuno ha raccontato la propria storia, con alcuni denominatori comuni, tra cui quello di non essere a conoscenza dell’epidemia e di aver lavorato in condizioni, a loro dire, difficili e precarie.

f. m.