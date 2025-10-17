L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio suicidioGiocatore Virtus arrestatoPadre AntonelliGianluca SoncinMamma recordDerby vietato
Acquista il giornale
Cronaca"Caporalato, la ricetta è l’inclusione. Servono strategie per contrastarlo"
17 ott 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. "Caporalato, la ricetta è l’inclusione. Servono strategie per contrastarlo"

"Caporalato, la ricetta è l’inclusione. Servono strategie per contrastarlo"

Bondeno: dopo gli ultimi fatti, il segretario Pd Corradi: "La popolazione straniera è aumentata del 40%"

Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd di Bondeno, prende posizione sul tema del caporalato

Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd di Bondeno, prende posizione sul tema del caporalato

"Quanto emerso sul tema caporalato e sfruttamento dei lavoratori conferma purtroppo una realtà dolorosa e inaccettabile che affligge anche il nostro territorio". Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd di Bondeno, interviene sulla maxi operazione dei Carabinieri di Mantova e Ferrara che ha svelato una rete di sfruttamento di manodopera straniera reclutata illegalmente. Fa una premessa: "Un grande apprezzamento e sostegno va all’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura – sottolinea –. L’impegno profuso in queste indagini, che ha portato alla luce situazioni di illegalità e vessazione, è fondamentale per riaffermare lo stato di diritto e la dignità di ogni persona". Poi una riflessione: "E’ fondamentale sottolineare le criticità strutturali che alimentano il fenomeno del caporalato, soprattutto nel settore agricolo – dice Corradi –. È necessario accendere i riflettori su queste situazioni gravi che minano il tessuto sociale ed economico della nostra comunità, spesso a danno di persone in condizione di fragilità. I dati non mentono – evidenzia –. L’incremento di più del 40% della popolazione straniera negli ultimi 5 anni a Bondeno evidenzia una trasformazione demografica che richiede una governance politica e sociale attenta".

Un invito a chi governa Bondeno a riflettere sui dati: "Un tale incremento non ha eguali nei comuni confinanti con Bondeno, dove l’aumento medio è inferiore al 20%. Vuol dire che a Bondeno gli stranieri sono aumentati a velocità più che doppia rispetto agli altri comuni limitrofi. È urgente analizzare questo dato in maniera seria per mettere in campo azioni di governo del territorio che mancano da troppo tempo. Non possiamo permettere che la necessità di manodopera, o la fragilità di chi cerca lavoro e una vita dignitosa lontano dal proprio Paese, diventi il terreno fertile per l’illegalità e la schiavitù moderna". Per Corradi "serve una strategia su più fronti, ovvero: potenziamento dei controlli e delle ispezioni sui luoghi di lavoro, sostegno attivo e inclusione per i lavoratori stranieri e non, garantendo alloggi dignitosi e percorsi di regolarizzazione del lavoro e integrazione sociale, per assicurare che l’aumento della popolazione straniera sia una risorsa per la comunità, e non una vulnerabilità da sfruttare. È nostro dovere come Pd non solo denunciare lo sfruttamento, ma anche lavorare affinché nessuno debba vivere nell’illegalità".

Claudia Fortini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CarabinieriPd