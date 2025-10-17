"Caporalato, la ricetta è l’inclusione. Servono strategie per contrastarlo"

"Quanto emerso sul tema caporalato e sfruttamento dei lavoratori conferma purtroppo una realtà dolorosa e inaccettabile che affligge anche il nostro territorio". Tommaso Corradi, segretario comunale del Pd di Bondeno, interviene sulla maxi operazione dei Carabinieri di Mantova e Ferrara che ha svelato una rete di sfruttamento di manodopera straniera reclutata illegalmente. Fa una premessa: "Un grande apprezzamento e sostegno va all’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura – sottolinea –. L’impegno profuso in queste indagini, che ha portato alla luce situazioni di illegalità e vessazione, è fondamentale per riaffermare lo stato di diritto e la dignità di ogni persona". Poi una riflessione: "E’ fondamentale sottolineare le criticità strutturali che alimentano il fenomeno del caporalato, soprattutto nel settore agricolo – dice Corradi –. È necessario accendere i riflettori su queste situazioni gravi che minano il tessuto sociale ed economico della nostra comunità, spesso a danno di persone in condizione di fragilità. I dati non mentono – evidenzia –. L’incremento di più del 40% della popolazione straniera negli ultimi 5 anni a Bondeno evidenzia una trasformazione demografica che richiede una governance politica e sociale attenta".

Un invito a chi governa Bondeno a riflettere sui dati: "Un tale incremento non ha eguali nei comuni confinanti con Bondeno, dove l’aumento medio è inferiore al 20%. Vuol dire che a Bondeno gli stranieri sono aumentati a velocità più che doppia rispetto agli altri comuni limitrofi. È urgente analizzare questo dato in maniera seria per mettere in campo azioni di governo del territorio che mancano da troppo tempo. Non possiamo permettere che la necessità di manodopera, o la fragilità di chi cerca lavoro e una vita dignitosa lontano dal proprio Paese, diventi il terreno fertile per l’illegalità e la schiavitù moderna". Per Corradi "serve una strategia su più fronti, ovvero: potenziamento dei controlli e delle ispezioni sui luoghi di lavoro, sostegno attivo e inclusione per i lavoratori stranieri e non, garantendo alloggi dignitosi e percorsi di regolarizzazione del lavoro e integrazione sociale, per assicurare che l’aumento della popolazione straniera sia una risorsa per la comunità, e non una vulnerabilità da sfruttare. È nostro dovere come Pd non solo denunciare lo sfruttamento, ma anche lavorare affinché nessuno debba vivere nell’illegalità".

Claudia Fortini