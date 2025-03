Caporalato, le case del degrado. Il racconto del sindaco Bernardi

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, con particolare riferimento alla vulnerabilità dei migranti, spesso costretti ad accettare condizioni di lavoro precarie e prive di tutela. Era il tema al centro del convegno ospitato ieri mattina a Ferrara nella sala Carlassare del Dipartimento di Giurisprudenza. Nell’ambito del convegno "Caporalato e sfruttamento lavorativo: profili giuridici e strategie di contrasto", organizzato da ELSA "European Law Students Association" Associazione europea degli studenti di giurisprudenza, sezione di Ferrara, sono stati affrontati i quadri normativi e operativi che regolano il fenomeno, con particolare attenzione alle recenti indagini nella provincia di Ferrara, dove è stato registrato un aumento significativi di tali pratiche. Intervenuti il prefetto, il capitano Giorgio Musiu per la Guardia di Finanza, l’avvocato Cristian Nsundi specialista Diritto del Lavoro e la giuslavorista Silvia Borelli. Il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello ha ricordato come il tema si sta affrontando sui tavoli provinciali della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, con l’istituzione dello Sportello del lavoro a Portomaggiore e anche con l’istituzione di linee di trasporto per i lavoratori agricoli, in modo da offrire servizi alternativi ai caporali che li offrono in modo illegale. Il capitano Musiu Giorgio Musiu della Guardia di Finanza ha ricordato tutti gli aspetti e le tecniche delle indagini che riguardano il caporalato, sia operativi (intercettazioni ambientali, documentazioni fotografiche) che finanziari, con tracciamento dei flussi di denaro. Ospite speciale il sindaco Dario Bernardi, sul cui territorio si sono verificati diversi casi di caporalato. "Al convegno ho portato la mia esperienza nell’ambito all’utilizzo indiscriminato degli alloggi – commenta il sindaco di Portomaggiore – sovraffollati e in condizioni precarie. Ho ricordato il lavoro che stiamo facendo sull’edilizia, a partire dai controlli sull’idoneità alloggiative, fino ai controlli congiunti che effettuiamo con Polizia locale e forze dell’ordine. Attraverso una mappa specifica stiamo verificando le dichiarazioni di ospitalità, dati che poi condividiamo. Ho ricordato come lo Sportello del lavoro, aperto di recente, sia uno strumento per offrire ai lavoratori un punto d’incontro tra la domanda e l’offerta legale. Il tutto in collaborazione con la Prefettura". Franco Vanini