Caporalato, lo sportello funziona . Il sindaco: "Siamo a 300 accessi"

Sono oltre trecento i soggetti presi in carico dallo sportello del lavoro di Portomaggiore. L’ha reso noto il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi l’altra sera a Festissima, la festa del Pd portuense, assieme al consigliere regionale del Pd Marcella Zappaterra (nella foto con il sindaco). L’ufficio di collocamento mancava a Portomaggiore da una ventina d’anni e colma una lacuna, oltre a rappresentare una soluzione per far incontrare la grande domanda di manodopera in agricoltura e gli operai, soprattutto stranieri. Il 24 luglio è arrivata in visita a Portomaggiore, assieme a Dario Alba, segretario della Flai Cgil Ferrara, una delegazione composta da Matteo Bellegoni, capo dipartimento legalità della Flai Cgil Nazionale e Luigi Antonetti, segretario della FLAI CGIL dell’Aquila. La piana del Fucino, in provincia di l’Aquila, è un territorio che ha problemi di Caporalato: i due sindacalisti sono venuti a osservare lo strumento dello sportello del centro per l’impiego dell’Agenzia per il lavoro associato alla mediazione culturale, che ha aperto a gennaio a Portoinforma ed è al momento un unicum a livello nazionale. Nel Fucino come in altri territori questo strumento è una potenziale soluzione, replicabile, per togliere terreno a chi fa intermediazione illegale di manodopera. "Siamo contenti e orgogliosi che questo strumento ideato qui grazie alla collaborazione di tanti soggetti istituzionali – ha evidenziato il primo cittadino - venga osrservato e studiato da diverse realtà fuori provincia, con cui intratteniamo relazioni e contatti, condividendo il medesimo obiettivo di presidiare legalità, ordine e dignità nel lavoro agricolo".

Dal canto suo il consigliere regionale Marcella Zappaterra ha sottolineato che il peggio per Portomaggiore è alle spalle, "abbiamo svoltato". Il riferimento è al maxi investimento di un imprenditore dell’Alto Adige nel Basso Ferrarese, in particolare a Ostellato ma anche a Portomaggiore. Ma anche alle grandi opere. C’è poco da fare gli schizzinosi, senza gli stranieri la zona del Basso Ferrarese sarebbe ancor più spopolata. "Non bisogna mai abbassare la guardia e segnalare sempre, essere vigili e non esitare a denunciare". Il riferimento è alla brillante operazione realizzata dai carabinieri di recente. La lotta contro il Caporalato per presidiare ordine e legalità nel lavoro agricolo, è uno dei punti fondamentali dell’azione amministrativa, portata avanti su due fronti: quello repressivo dei controlli edilizi e di sovraffollamento negli appartamenti utilizzati in modo improprio come alloggi di lavoratori stranieri; ma anche quello propositivo, come lo sportello del centro per l’impiego dell’Agenzia Regionale per il Lavoro aperto a gennaio, e il progetto Agribus, azioni realizzate sotto la supervisione della Prefettura di Ferrara e assieme alla Rete territoriale del lavoro agricolo di qualità, ai sindacati e alle associazioni di categoria. Le indagini e l’azione di contrasto delle forze dell’ordine, restano fondamentali anche come deterrente. Zappaterra e Bernardi concludono ringraziando chi, con coraggio, ha denunciato la situazione. "E’ dalle denunce che parte tutto, e anche lo sportello del progetto ’Common Ground’ aperto a Portomaggiore, che si occupa di presa in carico delle potenziali vittime di sfruttamento, è uno strumento per raccogliere e individuare le situazioni critiche e accompagnare le persone nel percorso di denuncia e uscita dalla rete illegale".

Franco Vanini