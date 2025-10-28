Caporalato, lo sportello va avanti: "In un solo mese altri 50 accessi"

"Il centro dell’impiego andrà avanti sicuramente per un altro anno, abbiamo ottenuto il nuovo finanziamento. Questo avverrà con la stessa modalità attuale, insieme al supporto della compagnia della mediazione linguistica culturale cidas". Queste le parole del sindaco Bernardi in merito al centro dell’impiego di Portomaggiore, che mancava da una ventina di anni. Oggi si contano ben 350 accessi al servizio di impiego, rispetto ai 300 di fine agosto. "A questi dati vanno aggiunti quelli del Jobd, che sono stati una tantum, e complessivamente si contano 500 accessi da gennaio di quest’anno", aggiunge il sindaco. I numeri sono del tutto rassicuranti, ponendo il centro d’impiego come un servizio fondamentale per la comunità portuense e la sua efficacia nel mettere in contatto persone, imprese e istituzioni.

Altrettanto importanti i numeri raccolti attraverso il progetto Agribus, il primo contro il caporalato. Il bilancio del servizio agribus, oggetto di riunione della rete provinciale del lavoro agricolo di qualità, voluto dalla prefettura, è stato positivo. Il servizio ha rilevato 150 posti utilizzati con una copertura superiore all’85%, un grado di riempimento su tutte le corse. Il progetto coinvolge tre linee con due bus, il primo è partito il 16 giugno, ed è coordinato dalla prefettura di Ferrara e sostenuto da enti pubblici.

Le tratte che Discorso a parte per quanto riguarda lo sportello di tutela legale, inserito in un progetto di carattere interregionale concluso lo scorso 30 settembre. Il comune attende il rifinanziamento, con un focus sul contrasto allo sfruttamento del lavoro. Nel frattempo la prefettura di Ferrara si è candidata ai fondi "Fami", fondo asilo migrazione e integrazione, stanziati per le prefetture. L’obiettivo rimane quello di proseguire con le azioni di inclusione e tutela sociale. "Continueranno a cadenza regolare i controlli congiunti della polizia locale e dei carabinieri, per quanto riguarda il sovraffollamento e le questioni edilizie". Garantisce il sindaco, evidenziando il lavoro fondamentale delle forze dell’ordine.

Con il rinnovo del finanziamento e il consolidamento della rete di collaborazioni tra gli enti, il centro dell’impiego di Portomaggiore si sta affermando con dei notevoli risultati, dimostrandosi essenziale per la cittadina e garantendo assistenza a chi ne ha bisogno.

Giovanni Tarlazzi