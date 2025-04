Caporalato, migliaia di irregolari: "Per 14 ore al giorno nei campi, parte l’agribus per i braccianti"

Sveglia all’alba; negli scossoni di carrette sgangherate, il gasolio che sbuffa nero dalla marmitta; direzione Romagna, Veneto, Basso Ferrarese. Tra i filari per una manciata di soldi. Qualcuno in quei viaggi ha perso la vita. A tirare i fili i caporali che a Portomaggiore hanno la base, organizzazioni a delinquere contro le quali fanno squadra le forze vive della provincia. C’è la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Sempre a Portomaggiore ha aperto lo Sportello del lavoro. "Già il primo giorno si sono presentati un centinaio di pakistani. Sta funzionando", spiega Dario Alba segretario provinciale Flai di Ferrara, durante il seminario sul caporalato che si è svolto ieri all’Università. Ingrana la marcia la lotta a questa piaga. Si chiama Agribus, è stato studiato in collaborazione con Ami, Agenzia per la mobilità di Ferrara. Amministratore unico Antonio Fiorentini, direttore Marco Odorizzi. A giugno accenderanno i motori due linee, partiranno dalla ’stazione’ di Portomaggiore, il muso verso i campi, braccianti a bordo. Le prime tratte per le campagne di Lagosanto e Tresigallo, per strappare le maglie del caporalato. Sfruttamento lavorativo in agricoltura, ieri è stato presentato al dipartimento di Giurisprudenza il VII Rapporto dell’Osservatorio Rizzotto. Tra i relatori, insieme a docenti e ricercatori (Lorenzo Bin dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Laura Calafà dell’Università di Verona, Gianni Rosas, direttore dell’Ufficio Oil per l’Italia e San Marino, Riccardo Tonelli, giuslavorista dell’Università di Ferrara, Alberto Avio dell’Università di Ferrara, Donato Castronuovo, direttore di Macro crimes) il segretario generale Flai nazionale Giovanni Mininni. "Sono 200mila in tutta Italia i lavoratori irregolari nell’agricoltura, un comparto che vale 73,5 miliardi – sottolinea Alba –. Poi c’è il tema del lavoro povero, è di 6.000 euro la retribuzione mediana lorda annuale dei dipendenti agricoli in Italia".

Nel Ferrarese la situazione non è diversa rispetto al resto del Paese, anzi. "Nelle nostre campagne ci sono lavoratori impiegati fino a 14 ore al giorno – racconta Alba –. Poi c’è la questione dei trasporti. L’abbonamento mensile pagato al caporale per essere trasportati nei campi può arrivare a costare 170 euro". Lo sportello a Portomaggiore doveva essere aperto solo una mattina a settimana, sarà in funzione due giornate. E a giugno per sei mesi partiranno quelle due linee, il trasporto pubblico per i braccianti.

Mario Bovenzi