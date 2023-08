Caporalato nei campi, nei guai tre sfruttatori

Sfruttavano i connazionali nelle campagne con la classica formula del caporalato. Per questo è scattata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ferrara nei confronti di tre pakistani, tutti residenti tra Portomaggiore a Argenta. I caporali sono indagati in concorso tra loro del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La misura restrittiva è stata eseguita ieri su disposizione del Gip del Tribunale di Ferrara su richiesta della Procura della Repubblica, che ha ritenute corrette le indagini effettuate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Portomaggiore, con il supporto dai colleghi del gruppo carabinieri tutela lavoro di Venezia e del nucleo ispettorato lavoro di Ferrara. Con loro anche il personale civile dell’ispettorato territoriale del lavoro. L’operazione di ieri rappresenta l’ultimo filone di una più complessa attività investigativa che, negli ultimi due anni, ha portato i militari portuensi ad assestare più colpi ai ’caporali’.

Infatti, appena nel novembre scorso i carabinieri avevano proceduto all’arresto di due cittadini pakistani ed al sequestro preventivo di beni per l’equivalente di circa 100mila euro in immobili e depositi bancari, mentre nell’aprile 2022 avevano arrestato altri tre cittadini pachistani ed avevano eseguito un sequestro preventivo di beni per l’equivalente di circa 80mila euro in immobili, veicoli e depositi bancari, con la denuncia in stato di libertà di ventitré imprenditori agricoli – che si avvalevano della manodopera fornita dai ’caporali’ – alcuni dei quali sono stati poi oggetto di sanzioni amministrative per complessivi 700mila euro circa.

Il modus operandi dei caporali era molto semplice: reclutavano i loro connazionali, curandone il trasporto nelle aziende agricole della zona e, approfittando del loro stato di bisogno, costringendoli – anche mediante minaccia – al lavoro nei campi in condizioni di sfruttamento, violando sistematicamente le vigenti normative di settore, tra le quali quelle relative all’orario di lavoro, ai riposi, alle ferie e alla paga. Dalle indagini dei carabinieri, articolate su mesi di osservazioni, pedinamenti e intercettazioni, è emerso, in particolare, che i “caporali” retribuivano i lavoratori spesso “in nero” e, comunque, in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, riconoscendo al lavoratore una paga di circa 5-6 euro l’ora in luogo di una spettanza pari a circa 10 euro, ed incamerando la differenza a titolo di compenso per la ’mediazione’ con l’imprenditore agricolo. I lavoratori, perlopiù sprovvisti di conoscenza della lingua italiana, prestavano la loro opera anche 7 giorni su 7, per 1012 ore al giorno.