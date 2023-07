"Caporalato, siamo in prima fila per la tutela di agricoltura e legalità"

Denunciate altre quattro persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Un altro segnale dell’attività continua delle forze dell’ordine contro il caporalato, un fenomeno tutt’altro che in regresso. "Proprio venerdì scorso in Prefettura, sotto il coordinamento del prefetto e di Inps – dice il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi (nella foto) – è stato siglato il protocollo per la costituzione della sezione territoriale del Lavoro Agricolo di Qualità. Un organismo in cui sono presenti le pubbliche amministrazioni, i sindacati, le associazioni di categoria delle imprese agricole, l’Ispettorato del lavoro, l’Agenzia regionale per il lavoro, con l’obiettivo di preservare la qualità e la dignità del lavoro in agricoltura, combattendo il lavoro sommerso e il caporalato, e favorendo l’incontro tra domanda e offerta vista la difficoltà delle imprese a trovare manodopera agricola". Per il primo cittadino è un passo importante. "E’ un tavolo sotto la regia della Prefettura, che riconosce che esiste un problema diffuso nella nostra provincia e si dà uno strumento per risolverlo; noi come Comune ci siamo già mossi, avendo firmato a marzo in municipio il memorandum d’intenti contro il caporalato, che impegna assieme l’amministrazione con la sua polizia locale, i sindacati e le associazioni di categoria a monitorare e combattere il fenomeno del caporalato sul nostro territorio". Ribadisce che "lo sfruttamento del lavoro non è un tema solo di dignità della persona, è un problema sociale, che porta degrado e conflittualità nelle nostre comunità. E noi vogliamo essere in prima fila per contrastarlo e tutelare un settore economico fondamentale per il nostro territorio, quello agricolo".

f. v.