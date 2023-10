Capossela sul palco. Si parte da Tredici, le Canzoni urgenti

Dopo la data zero prevista a Carpi, debutterà oggi alle 20.30, al Teatro Comunale, di Ferrara il nuovo tour teatrale di Vinicio Capossela ‘Con i tasti che ci abbiamo’, titolo della canzone che chiude il nuovo album Tredici Canzoni Urgenti, uscito ad aprile e vincitore della Targa Tenco come Miglior Album.

Ad accompagnare Vinicio Capossela sul palco, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. Ultimi biglietti disponibili in biglietteria, sul sito del Teatro e su Vivaticket. Tredici canzoni urgenti (una produzione La Cupa) è il nuovo album di Vinicio Capossela uscito lo scorso 21 aprile su etichetta Parlophone per Warner Music Italy. Tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del momento storico che stiamo vivendo. Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo.

La biglietteria ð 0532.202675. Ultimi biglietti acquistabili anche sul sito del Teatro che su Vivaticket. La stagione di Prosa è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara con il sostegno del Comune di Ferrara. Prosa, i prossimi appuntamenti. Tra ottobre 2023 e maggio 2024 saranno a Ferrara i volti più noti del teatro, tra i più amati dal pubblico, tra il debutto nazionale del nuovo show di Massimo Lopez e Tullio Solenghi ("Dove eravamo rimasti", dal 10 al 12 novembre), Simone Cristicchi (dall'8 al 10 dicembre con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli"), Alessandro Haber (dal 15 al 17 dicembre con "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo, capolavoro della letteratura a cent'anni dalla pubblicazione), Andrea Pennacchi ("Pojana", 20 dicembre) e molti altri.