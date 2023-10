Capotreno con body-cam, binari come trincea: "Indosserò la telecamera per frenare i teppisti"

Ferrara, 28 ottobre 2023 – Suo nonno faceva il ferroviere, suo padre faceva il ferroviere e lui, il binario sul quale si dipana la storia di una famiglia, fa il capotreno. Ciro Cozzolino, 45 anni, ha cominciato l’onorato servizio tra carrozze, scossoni, biglietti da staccare, quando ne aveva 21, un ragazzo. "Mi piace questo lavoro, è quasi una passione", racconta, nonostante le levatacce, nonostante gli occhi aperti anche quando la notte intorno è fonda. Il silenzio rotto solo dallo sferragliare ovattato del treno.

Ma i tempi da quando ad alzare la paletta era suo nonno sono cambiati. "Allora c’era rispetto per il ferroviere", dice. Oggi molto meno, nelle aggressioni che si susseguono, volti ammaccati e cerotti dopo le botte che un viaggiatore ha sferrato perché magari, senza biglietto, era pure ubriaco. I tempi sono cambiati e sarà proprio Ciro Cozzolino, una famiglia in viaggio da generazioni, ad indossare le prima body-cam, videocamere speciali che si attivano in condizioni di pericolo per documentare aggressioni e follie in carrozza, un deterrente – è la speranza – per i malintenzionati. Che non sono pochi. Il progetto di Trenitalia Tper, la società che gestisce i treni regionali, riguarderà lui ed altri nove colleghi. Verrà fatto un corso.

Vita da capotreno quella di Ciro Cozzolino e la stazione di Pontelagoscuro

Non è un bell’ambiente il suo?

"In certe ore sui treni salgono quasi solo persone malintenzionate, balordi. Ormai succede tutti i giorni di imbattersi in situazioni pericolose. Tanti i colleghi aggrediti, minacciati"

Così lei indosserà una telecamera anti-aggressione. Che, la lucetta rossa, si attiverà quando c’è qualcosa che non va. E registrerà tutto.

"L’azienda ha chiesto se volevo farlo, ho detto subito sì. Penso sia una buona cosa, un’idea per cercare di mettere un freno a certe situazioni, un aiuto quando siamo in difficoltà e magari anche un modo per evitare che avvengano. Siamo coinvolti noi capotreni e noi, un gruppo di dieci colleghi, saremo i primi".

Un aiuto per le indagini.

"Certo, la telecamera registrerà tutto. E le immagini potranno essere utili per le inchieste, per rintracciare magari aggressori che sono scappati, per ricostruire i fatti con esattezza ed individuare le colpe. Soprattutto quando vengono fatte denunce".

Un bel segnale.

"Sì, l’azienda sta dimostrando di essere al nostro fianco. Come del resto fa sempre, quando colleghi vengono aggrediti ci sostiene, segue tutto l’iter".

Lei è mai stato aggredito?

"Fortunatamente no, ma conosco colleghi che sono stati minacciati, che sono stati picchiati solo perché facevano il loro lavoro, il loro dovere".

I treni, un po’ terra di nessuno, una frontiera dove si muovono balordi. Non avete paura?

"Certo che ho paura, ritengo sia un atteggiamento positivo, ti aiuta a valutare la situazione con attenzione, è un aspetto che ti può salvaguardare. Ogni anno facciamo dei corsi con una psicologa, ci spiega come comportarci in certi momenti, tecniche per la respirazione. Anche questa una dimostrazione della vicinanza dell’azienda. Ormai è un dato di fatto, abbiamo a che fare con persone che possono essere pericolose. Molto. E sul treno in certi orari siamo soli, la telecamera sarà uno strumento in più".

I suoi figli faranno il suo lavoro, come ha fatto lei. Terranno viva la tradizione ed una storia di famiglia?

"Spero sinceramente che la loro passione li spinga verso altre professioni".

Per le aggressioni?

"No, per gli orari. Devi svegliarti all’alba oppure lavorare quando è notte. Se poi vorranno anche loro seguire le mie orme, bene lo stesso".

Quanti anni le mancano alla pensione?

"La pensione? Non ci penso".