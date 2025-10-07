’Cappellacci in centro’ con Santa Maria in Vado

Appuntamento fisso dei ferraresi, oltre che un modo riconosciuto per gustare uno dei simboli della tradizione culinaria cittadina. In via Cammello 13/15, la Contrada di Santa Maria in Vado, ospiterà per 4 fine settimana, dunque fino al 2 novembre, l’evento ’Cappellacci in Centro’. Una regolarità consolidata che l’assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti ha elogiato ampiamente: "Le contrade del Palio sono presidi di socialità che animano i quartieri della città in ogni mese dell’anno. L’impegno che dal 2017 porta la Contrada di Santa Maria in Vado ad organizzare questa manifestazione riflette la volontà di promuovere coesione sociale, rivolgendosi ad intere famiglie. A valorizzare ancora di più questo spirito, c’è la partecipazione attiva di Avis, che avrà modo di diffondere l’importanza di donare sangue e plasma, a beneficio dei cittadini più fragili. Questo connubio, tradizione e solidarietà, si dimostra particolarmente azzeccato e permette alla città di sentirsi sempre più unita". Il piatto tipico ferrarese potrà essere gustato, insieme a tante altre pietanze, con i condimenti più classici, oltre che con qualche novità inserita nel menù in occasione della sesta edizione, come sottolineato dal presidente della contrada Giovanni Bellini: "L’affetto che la gente ci ha dimostrato negli anni ci hanno sempre spinto a continuare e a migliorare questa manifestazione. Anche quest’anno ringrazio particolarmente i volontari della contrada, poiché senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile".

L’appoggio del Comune c’è, ma non manca neanche il supporto della Fondazione Palio. Proprio il presidente Nicola Borsetti ha specificato come "avere tutti questi ragazzi che tengono viva la Contrada deve essere un orgoglio. Questo è l’evento di punta e quindi invito tutta la cittadinanza a partecipare". Anche in questo caso è consigliata la prenotazione al numero 371 3353224, in modo da potersi assicurare un posto nelle cene di venerdì e sabato e per il pranzo domenicale.

Riccardo Fattorini