Cappelletto in festa dal 2 ottobre

L’arrivo dell’autunno a Vigarano Pieve segna il ritorno di un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della tradizione: la Festa del Cappelletto d’Autunno che da domani a domenica e dal 2 al 5 ottobre, anima lo stand gastronomico climatizzato del locale Comitato Pro Civitate, in Via Mantova, 120 a Vigarano Pieve. Un evento che va ben oltre la semplice sagra, rappresentando un’autentica celebrazione del patrimonio gastronomico locale e, soprattutto, un omaggio all’incessante dedizione dei suoi volontari.

Dietro ogni piatto, dietro ogni sorriso, c’è il lavoro instancabile del Comitato Pro Civitate. Per loro, questa festa non è solo un evento culinario, ma una missione: preservare le ricette tramandate di generazione in generazione e condividere la passione per il proprio territorio.

Novità di quest’anno, dopo il successo dell’edizione scorsa, il menù si arricchisce dei "Ricchi e Poveri", un piatto dal nome curioso e dalla storia affascinante. Nato dalla necessità, questo piatto unisce la prelibatezza dei cappelletti alla rusticità dei fagioli, creando un connubio insolito, ma equilibrato. È un vero e proprio inno alla creatività e all’ingegno, dove il "nettare tiepido di fagioli" avvolge il saporito cappelletto.

Le tavole sono apparecchiate dalle 19.30 e domenica il pranzo è alle 12.30. Per assicurarsi un posto i volontari consigliano la prenotazione al 345-6890018.

Claudia Fortini