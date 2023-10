Cappuccini pigliatutto: oro e bronzo al palio

Cappuccini pigliatutto. Il rione si aggiudica sia l’oro che il bronzo al termine di un palio conteso in una giornata dal retrogusto d’estate. Il Paradello d’oro è andato a Yuri Fogli, premiato dal sindaco Pierluigi Negri sui Trepponti. L’argento è di Alex Luciani, rione del Carmine. E infine di nuovo Cappuccini, con il Paradello di bronzo consegnato nelle mani di Paolo Boccaccini. È il coronamento di un pomeriggio di festa in laguna, dedicato alle semifinali e alle finali che hanno aggiudicato l’ambìto premio, consegnato ai vincitori alla presenza del primo cittadino. A contendersi il riconoscimento i quattro rioni: San Pietro, Cappuccini, Sant’Agostino e Carmine. A bordo dei loro vulicepi hanno gareggiato nella magica atmosfera dei canali che attraversano il centro storico di Comacchio. Ai partecipanti che non hanno salito i gradini del podio sono comunque state consegnate delle medaglie commemorative dell’evento come novità di quest’anno per la venticinquesima edizione della Sagra dell’Anguilla.

Il giorno del palio ha avuto anche momenti culturali. Durante la giornata è stato infatti presentato il libro ‘Dal nostro inviato a Comacchio Rino Boccaccini’ di Luciano Boccaccini in piazza XX Settembre. Subito dopo sono iniziati i racconti in musica di storie, mestieri e passioni comacchiesi, a cura dei CanTuri di Comacchio. La serata ha proseguito il suo corso con il dj-set all’Antica Pescheria che ha intrattenuto i molti turisti presenti. "Sono molto felice che questa edizione sia stata seguitissima – ha commentato il sindaco Negri –, l’anno prossimo si terrà la 26esima edizione sempre in concomitanza con la Sagra dell’Anguilla. Questa è una manifestazione unica a livello nazionale, nessuno infatti gareggia con il paradello. Un bellissimo evento per celebrare i cittadini, Comacchio e la tradizione".

In centinaia ieri hanno partecipato alla premiazione con la folla che ha riempito la cittadina acclamando il vincitore. La cerimonia si è tenuta sui Trepponti dove il Primo Cittadino, assieme agli assessori, ha conferito i premi. Straordinaria rappresentanza anche da parte dei più giovani, i ragazzi infatti erano quasi la metà dei partecipanti. A fine serata in moltissimi si sono diretti alla sagra, per poter gustare l’anguilla comacchiese. Complice il bel tempo, anche molti stabilimenti balneari erano aperti e hanno ospitato turisti alcuni dei quali si sono addirittura concessi un bagno d’ottobre. "La Romea è molto trafficata, c’è la fila per entrare in paese, siamo molto felici – afferma il gestore di uno stabilimento –. Abbiamo potuto beneficiare di questi eventi in concomitanza. Anni fa a fine agosto la stagione era finita, ora siamo quasi a metà ottobre e le spiagge e i ristoranti sono ancora in piena attività".