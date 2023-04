Caprile in lutto per la scomparsa di Benazzi

E’ una cappa di dolore quella addensata sulla piccola frazione di Caprile, a Codigoro, dopo la terribile scomparsa dell’imprenditore Floriano Benazzi, avvenuta mercoledì per, sembra l’ipotesi più probabile, un fatale malore che lo ha portato a finire, sui campi, adiacenti l’autostrada, Ferrara Bologna, mentre tornava da un visita settimanale della moglie affetta da una malattia. Non c’è ancora una data prevista per il funerale, è molto probabilmente si potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana.

Al cordoglio per la morte dell’imprenditore si associa la Presidenza e la Direzione della Cna di Ferrara che "desideriamo esprimere il proprio cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Floriano Benazzi e ci stringiamo commossi alla famiglia, nel dolore della grave perdita – dichiarano - di Floriano Benazzi che è stato un grande imprenditore e l’Associazione è onorata di averlo avuto come proprio autorevole socio. Un pensiero particolare alla moglie amatissima, partecipando al suo dolore e augurandole di riprendersi al più presto dalle conseguenze del tragico incidente". La comunità ha anche deciso di annullare la prevista festa dei trattori, programmata per il 1 maggio a Caprile, in segno di lutto e vicinanza ai familiari ed ai figli Anna e Marco. Un uomo molto religioso suonava l’organo in chiesa la domenica, parlava perfettamente l‘inglese e il tedesco, ma allo stesso tempo mite e solare.

Tutte le domeniche si recava a messa a Pomposa, molto spesso abbracciato a Donatella proprio per quell’indissolubile legame fin da giovanissimi. Assieme ai fratelli Luciano, Germano e Fabiano avevano creato una straordinaria realtà con centinaia di camion ed anche stoccaggio e altre attività logistiche, ancora oggi e ampliata a Caprile, poi la scelta di creare una propria azienda col suo nome, parcheggiando i mezzi nell’autoparco a Pontemaodino ma sempre in quel settore dei traporti che amava tantissimo.

cla.casta.