Caput Gauri ad Alessandro Riccioni: "La poesia è memoria e futuro"

E’ stato il poeta Alessandro Riccioni, nella foto ultimo da destra sorridente, con la raccolta "Del tempo chiuso", ottenendo 18 voti, a vincere la 41esima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Caput Gauri", la cui cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio al teatro Arena di Codigoro. Al secondo posto Francesco Randazzo con 9 voti con la pubblicazione "E fu sera e fu mattina", seguito da Gordiano Lupi con un voto per il volume "La città del ferro". Una prima scelta, fra le 39 raccolte di poesie di varie parti d’Italia, era stata effettuata dalla giuria tecnica mentre sono stati, fra i 30 giurati popolari, quelli presenti nel teatro a decretare il vincitore.

In mattinata, l’ospite d’onore, Roberto Manfredini, direttore della Clinica Medica universitaria di Ferrara, ordinario di medicina interna nell’Ateneo ferrarese, ha tenuto una bellissima e coinvolgente lectio magistralis agli studenti del Polo Scolastico Superiore sul tema "Dormire per vivere meglio: il potere del sonno". Con grande capacità di tramettere, sommerso dalle domande degli studenti, ha trattato i temi della cronobiologia, disciplina che si occupa dei ritmi biologici dell’essere umano e del loro impatto sulla salute. Nel pomeriggio Manfredini ha parlato su come una gestione armoniosa del tempo, tema centrale del suo libro "Un tempo per ogni cosa", possa contribuire al benessere psicofisico dell’individuo, in un equilibrio tra corpo, mente e spirito.

Il pomeriggio, sempre sul palco dell’Arena, è stato aperto dal sindaco Alice Zanardi, presidente onoraria del premio letterario, che ha sottolineato come "la poesia, come il tempo è un dono, è cura, è memoria e futuro assieme. In un momento – riferendosi all’ospite – di grande frenesia, parlare di sonno è un atto rivoluzionario". "La poesia richiede, come la scienza, una propria disciplina – ha aggiunto il presidente del Premio Ermanno Baldo –, una propria coerenza, perché come la scienza è un modo per entrare in contatto con una dimensione della vita e quindi della realtà". Una cerimonia condotta, con garbo ed eleganza, da Anna Maria Quarzi, presidente della giuria tecnica che ha visto la coinvolgente lettura da parte dei dicitori del Gad Amici del Teatro. Presentata da Paola Bedeschi, Ludovica Finessi, Alissa Massarenti e Davide Castagnoli, con l’accompagnamento musicale del maestro Francesco Zaghi.

