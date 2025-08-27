Caput Gauri, cerimonia di premiazione al teatro ’Arena’

Nella sezione "Opere Edite", sono pervenute 39 raccolte di poesie da varie parti d’Italia e dopo una prima valutazione da parte della giuria tecnica che ha ridotto ad una dozzina di volumi, successivamente, altri giurati hanno scelto i tre finalisti della 41esima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Caput Gauri" di Codigoro. La cerimonia di premiazione del super vincitore decretato, fra i finalisti, da una giuria composta da 30 giurati popolari si terrà il prossimo 25 ottobre al teatro Arena di Codigoro. Le opere finaliste sono "La città del ferro", del poeta Gordiano Lupi; "E fu sera e fu mattina" del poeta Francesco Randazzo e "Del tempo chiuso", del poeta Alessandro Riccioni.

Quest’anno l’ospite d’onore alla cerimonia finale sarà Roberto Manfredini, direttore della clinica medica universitaria di Ferrara e divulgatore scientifico di fama internazionale, che terrà nella mattinata del 25 agli studenti del Polo Scolastico Superiore la "lectio magistralis" dal titolo "Dormire per vivere meglio: il potere del sonno".

Nella sezione "Studenti", comprendente Scuole Secondarie di primo e secondo grado della provincia e Università del territorio nazionale, sono pervenute 193 opere. Verranno premiate le prime tre poesie classificate per ogni ordine di scuola. A completare l’Antologia letteraria, donata a tutti i partecipanti alla premiazione, le immagini del Gruppo Fotoamatori di Codigoro.

c. c.