Caput Gauri, cerimonia di premiazione al teatro ’Arena’

27 ago 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
Si terrà il 25 ottobre, ospite il divulgatore Manfredini.

Nella sezione "Opere Edite", sono pervenute 39 raccolte di poesie da varie parti d’Italia e dopo una prima valutazione da parte della giuria tecnica che ha ridotto ad una dozzina di volumi, successivamente, altri giurati hanno scelto i tre finalisti della 41esima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Caput Gauri" di Codigoro. La cerimonia di premiazione del super vincitore decretato, fra i finalisti, da una giuria composta da 30 giurati popolari si terrà il prossimo 25 ottobre al teatro Arena di Codigoro. Le opere finaliste sono "La città del ferro", del poeta Gordiano Lupi; "E fu sera e fu mattina" del poeta Francesco Randazzo e "Del tempo chiuso", del poeta Alessandro Riccioni.

Quest’anno l’ospite d’onore alla cerimonia finale sarà Roberto Manfredini, direttore della clinica medica universitaria di Ferrara e divulgatore scientifico di fama internazionale, che terrà nella mattinata del 25 agli studenti del Polo Scolastico Superiore la "lectio magistralis" dal titolo "Dormire per vivere meglio: il potere del sonno".

Nella sezione "Studenti", comprendente Scuole Secondarie di primo e secondo grado della provincia e Università del territorio nazionale, sono pervenute 193 opere. Verranno premiate le prime tre poesie classificate per ogni ordine di scuola. A completare l’Antologia letteraria, donata a tutti i partecipanti alla premiazione, le immagini del Gruppo Fotoamatori di Codigoro.

c. c.

