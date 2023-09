Caput Gauri, ecco i tre finalisti. Premiazione con Muroni in ottobre

E’ tutto pronto per la scelta del vincitore della 39esima edizione del Premio Nazionale di Poesia Caput Gauri, che sarà votato dai 30 giurati popolari, sabato 7 ottobre, nella cerimonia che comincerà alle 16,30 al teatro Arena di Codigoro. La giuria popolare dovrà decidere fra i tre finalisti, scelti dalla giuria tecnica fra i 37 partecipanti, che sono il ferrarese Massimiliano Mazzini con "Il peso minimo", la parmense Silvia Patrizio con "Smentire il bianco" e il genovese Enrico Testa con "L’erba di nessuno". Ad illustrare la manifestazione il presidente dell’omonima associazione Roberto Cavalieri e il coordinatore dell’organizzazione del premio Gianfranco Marchetti "per proseguire nel promuovere e diffondere la cultura".

Ospite d’onore Stefano Muroni, che incontrerà al mattino gli studenti del Polo Scolastico Superiore, sul tema "Come trasformare i propri sogni in futuro. Ferrara e il cinema fra tradizione e innovazione, paesaggio e creatività". Nato a Ferrara, è diplomato in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, appassionato di scrittura, architettura del Novecento e storia contemporanea, ha pubblicato molti libri, vinto premi e scritto, prodotto e interpretato diversi film. Se il super vincitore sarà decretato dalla giuria popolare, ecco i nomi dei vincitori fra i 130 studenti partecipanti. Per le scuole secondarie I grado, vince Pietro Guidi "Soffia il vento tra i rami", seguito da Aurora Ballerini "Cercami", entrambi della Pascoli di Codigoro al terzo posto Caterina Fabbiani "L’Alba" della Boiardo di Ferrara, segnalato il giovane ostellatese Roberto Taddei "La verità". Nelle Scuole Secondarie di II grado il primo posto è per Irene Monaco "Montagna Madre" del Cevolani di Cento, che precede Elisa Fonsatti "La felicità" del Guido Monaco di Codigoro e Lucio Barigozzi "Luna Rossa", del Copernico Carpeggiani di Ferrara.

"Una manifestazione resa possibile dal generoso contributo del Comune – ha sottolineato Cavalieri – della Pro Loco e del Lions Club di Codigoro".

c.c.