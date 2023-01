Caput Gauri, il presidente è Cavalieri

Roberto Cavalieri, 72 anni, 35 dei quali trascorsi in banca, e da 30 residente a Codigoro, è il nuovo presidente dell’associazione Caput Gauri, organizzatrice dell’omonimo premio di poesia nazionale che quest’anno vedrà celebrata la 39esima edizione. Nato a Bologna è sposato da oltre un trentennio con Tosca, per passione recita anche poesie nell’ambito di specifiche serate promosse dall’Udi codigorese, a testimonianza di un’innata sensibilità e svolge anche le funzioni di tesoriere nel Circolo Nautico Volano, per le competenze acquisiste nella propria carriera lavorativa. Subentra a Cesare Bornazzini che ha guidato la meritoria associazione culturale per sette anni mentre del consiglio fanno parte anche due assessori della giunta e precisamente Graziella Ferretti, in qualità di vicepresidente e Simonetta Graziani che nella giunta codigorese si occupa, tra l’altro, di istruzione e cultura. "La regione non ha concesso il contributo, di circa 4.000 euro al premio nazionale di poesia - spiega Cavalieri - tuttavia dopo un positivo colloquio avuto col sindaco Alice Sabina Zanardi, sia per un maggior aiuto economico che ci ha promesso l’amministrazione comunale sia per qualche risparmio che cercheremo di attuare, credo che le nubi sulla 39esima edizione si siano definitivamente dissolte. Penso che non svolgere più un premio che ha ito fra gli ospiti d’onore rappresentanti del mondo culturale come Florestano Vancini, Dacia Maraini, Pupi Avati, Corrado Augias e tanti altri che oltretutto al mattino, presso il Polo Scolastico Superiore si incontrano con centinaia di studenti".

cla. casta.