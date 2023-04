Capuzzo, l’arte torna protagonista Una mostra a Palazzo del Vescovo

Un omaggio ad un grande interprete del Novecento viene tributato a Codigoro. Ieri, nelle sale di Palazzo del Vescovo si è tenuta la cerimonia inaugurale della mostra ‘Mario Capuzzo e il Delta. Il ritorno a Codigoro dell’Aprile Capuzziano’. In esposizione, le opere dell’artista che, nel 2021, sono state donate al Comune dalla moglie Maria Luisa Frignani che è stata ospite al ‘taglio del nastro’. Un’iniziativa fortemente voluta dall’amministrazione comunale, come ha avuto modo di spiegare il sindaco Sabina Alice Zanardi che innanzitutto voluto ringraziare Maria Luisa Frignani, perché "grazie alla sua tenacia e perseveranza, oggi siamo qui ad alzare il velo su opere che consentiranno ai giovani di conoscere il genio pittorico dell’artista", unanimemente riconosciuto come ‘il pittore del Delta’.

I ringraziamenti del primo cittadino sono andati anche all’amico della famiglia Capuzzo Maurizio Occhi, all’artista Gianni Farinella e a sua moglie Carmen, che hanno provveduto alla pulitura e al ripristino di ogni singola opera, e all’associazione culturale Galleria del Carbone di Ferrara rappresentata da Corrado Pocaterra e Paolo Volta che, in vece del professor Galeazzo Giuliani che non ha potuto presenziare, hanno tracciato un ritratto di Mario Capuzzo: "Il professor Giuliani – ha ricordato Pocaterra – ha dedicato a Mario Capuzzo ben undici pagine del suo dizionario degli artisti ferraresi, e ciò è significativo dell’importanza dell’artista", rimasto impermeabile ad ogni avanguardia, mantenendo un imprinting classico. Oltre alle opere allestite a Palazzo del Vescovo, la mostra si completa con i quattro disegni relativi al tragico ‘Eccidio del Castello’ del 15 novembre 1943 che da mercoledì potranno essere visitati alla Palazzina Iat di Pomposa (aperta dalle 9.30 alle 18). La mostra sarà visitabile sino al 31 maggio (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle 18).