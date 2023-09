Car sharing per le imprese: "Bonus per le elettriche"

Car sharing. Si parte con l’area PMI con l’obiettivo di allargare poi ad altre parti del territorio. E lo si fa mettendo a disposizione di qui al prossimo 31 dicembre 40 mila euro di ‘ricarica’ gratis per i dipendenti delle aziende che vorranno sperimentare l’utilizzo di auto elettriche del servizio Corrente, che fa capo a TPER. Il progetto è stato presentato ieri mattina, in casa Faster, azienda dell’area che per prima ha deciso di stipulare una convenzione a beneficio dei propri dipendenti. Semplicissima la filiera: il progetto rientra in Air Break (programma UIA-Urban Innovative Action, lead partner Comune Ferrara, Sipro partner) per la diffusione della mobilità sostenibile; il servizio fa capo a Tper, che tramite Sipro stipula le convenzioni con le realtà produttive, che daranno i voucher ai dipendenti che ne faranno richiesta. Altrettanto semplice l’utilizzo: il lavoratore si prenota il mezzo attraverso l’App, lo sceglie in base alle esigenze di spostamento, ovviamente già carico, lo recupera eo lascia nell’area di riferimento. In sintesi non deve fare nulla, solo mettersi al volante. E ieri, in Faster, si respirava un clima di grande soddisfazione. E’ stato l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni a declinare i vantaggi dell’operazione: "Sperimentare azioni innovative per migliorare l’ambiente e la vivibilità della nostra città; incoraggiare soluzioni che fanno bene all’aria fornendo un servizio a lavoratori e imprese; diminuire l’inquinamento". Indispensabili i mesi di sperimentazione, secondo Piero Lodi, responsabile Comunicazione e Rapporti esterni TPER, "per superare il pregiudizio ancora esistente verso i mezzi elettrici e per integrare il servizio pubblico col car sharing". Tanto più considerando che l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Parole confermate da Stefano di Brindisi, amministratore unico Sipro, che mette l’accento anche sul risparmio economico degli utenti e su "una nuova forma di pendolarismo". Buone prassi che potrebbero e dovrebbero, negli auspici dei fautori, consolidarsi. Fiducia esprime il responsabile di stabilimento, Marco Benfenati, che ha confermato la disponibilità dei colleghi che, dopo la presentazione ufficiale, hanno potuto provare le macchine messe a disposizione. Per informaioni [email protected] e 0532 243484.

