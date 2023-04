Cara Alessandra, meno ideologia e più studio

L’intervento di Alessandra De Fazio, presidente del consiglio studentesco dell’Università di Ferrara, all’inaugurazione dell’anno accademico, mi ha lasciato sconcertato ma non sorpreso. Sono fermamente convinto che i giovani studenti oggi abbiano la possibilità di studiare indipendentemente dalla consistenza del portafoglio dei genitori. Bene ha fatto la rettrice Laura Ramaciotti a rivendicare "grandi passi avanti" sul versante della de-tassazione degli studenti. A mio parere inoltre se viene meno il merito anche un asino (proprio un quadrupede) potrebbe iscriversi ai corsi universitari conseguendo una laurea. In questa epoca si sbandierano sempre i diritti con pochi cenni ai doveri. Credo di parlare con cognizione di causa perché, orfano di padre, squattrinato ho lavorato e studiato laureandomi affrontando mille sacrifici. In quel periodo come me tanti altri. Ho avuto docenti di grande spessore culturale. Pretendevano, però premiavano il merito. Uno per tutti il prof Angelo Baserga illustre clinico ematologo (Ferrara giustamente gli ha dedicato una via). Ad Alessandra che, sicuramente è una ragazza molto intelligente, vorrei permettermi di suggerirle (non me ne volere ho 87 anni e potrei essere tuo nonno) di pensare meno all’ideologia politica e di studiare perché solo con pervicace volontà nello studio ci si afferma poi nella vita.

Elio Cataldo