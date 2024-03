Vede un carabiniere insieme all’ex moglie e lo prende a pugni

Ferrara, 2 marzo 2024 – Aveva ottenuto un permesso per lasciare l’abitazione dove è ristretto in regime di arresti domiciliari e raggiungere l’ospedale di Cona. Peccato che prima di arrivare al Sant’Anna, giovedì pomeriggio intorno alle 17, abbia preferito fermarsi, uscire dall’auto e picchiare un carabiniere libero dal servizio. Per questo un cittadino straniero di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri, per lesioni aggravate.

Secondo quanto ricostruito l’aggressione accaduta in via Maverna, nella zona dell’Agenzia delle entrate, ha coinvolto un militare che era libero dal servizio e che si trovava a passare in quella strada nello stesso momento in cui è transitato nella stessa strada anche il detenuto – che era finito nei guai per una vicenda legata allo spaccio di sostanze stupefacenti – a bordo di una utilitaria rossa.

Appena notato il militare insieme alla sua ex moglie, il quarantasettenne ha fermato l’auto, è sceso e si è diretto verso il carabiniere sferrandogli un pugno che lo ha stordito, tanto da farlo cadere a terra e richiedere l’intervento di un’ambulanza del 118: i sanitari una volta medicato il ferito sul posto, lo hanno poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Proprio lì dove si è diretto anche lo straniero, per non perdere la visita di controllo per cui aveva il permesso di uscire di casa, nonostante la restrizione in regime di domiciliari.

Ed è all’ospedale di Cona che i colleghi del ferito hanno rintracciato lo straniero, il quale peraltro aveva evidenti segni alla mano con cui aveva picchiato il carabiniere. Per lui sono scattate le manette ancora una volta, anche se poi il pm di turno Ciro Alberto Savino ha disposto che rimanesse ai domiciliari proprio per le sue condizioni fisiche. Nell’auto con il detenuto, c’era anche il figlio, maggiorenne. Pare che anche lui sia sceso insieme al padre e abbia rifilato un calcio al militare dell’Arma. Comportamento che gli è valso una denuncia per lesioni.

Al pronto soccorso di Cona è stato trasferito il carabiniere per le ferite e contusioni che gli sono state riscontrate in prevalenza al volto. Da qui sono partite le indagini per ricostruire minuziosamente che cosa accaduto: se cioè il detenuto fosse autorizzato a passare in quella zona per raggiungere l’ospedale, al di là dell’aggressione. Cioè se quel passaggio in via Maverna fosse stato pianificato sapendo che lì avrebbe trovato la coppia. Oppure se si sia tratto di un caso.

Dopo l’arresto, il quarantasettenne è rimasto ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che è in programma questa mattina, davanti al giudice del Tribunale di Ferrara, Carlotta Franceschetti, e se non verranno chiesti i termini a difesa dall’avvocato che lo assiste, potrebbe svolgersi anche il processo con rito direttissimo. Altrimenti sarà necessario fissare un’altra data per la discussione del processo e per chiarire alcuni aspetti sullo svolgimento dei fatti, soprattutto per quanto riguarda la successione dei fatti che hanno portato all’aggressione e al ferimento del militare dell’Arma e del successivo arresto del detenuto che vive a Pontelagoscuro.