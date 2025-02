Il caso del carabiniere, una medaglia per Vassallo. “Mio zio due volte martire, gli è stato ridato l’onore”

Argenta (Ferrara), 3 febbraio 2025 – Forse ci sarà pace anche per lui, la sua memoria riscattata, quella medaglia d’onore a lungo sospesa. Giovedì mattina, in prefettura, verrà consegnata ai parenti l’onorificenza, il cofanetto blu. Ci sarà il suo nome, Giuseppe Vassallo. Carabiniere, figlio di Angelo e di Alba Giuseppa, nato a Butera (Sicilia) il 13 marzo 1906, ucciso a Filo (Argenta) l’8 maggio 1945. “Finalmente”, una parola che suona come una liberazione, la pronuncia Angelo Vassallo, 76 anni, una vita da carabiniere. Siciliano, ha indossato la divisa a 19 anni seguendo le orme di quello zio per lui un esempio. La medaglia era stata ’sospesa’, Anpi e Comune d’Argenta avevano chiesto un’indagine per verificare se il carabiniere era stato veramente rinchiuso in un campo di prigionia in Germania, per appurare se c’erano rapporti con la repubblica di Salò, con i nazisti. “Dopo ottant’anni – le parole, come pietre – questa vergogna. C’è gente che è ancora animata dall’odio, persone che non hanno vissuto quel periodo, che non sono stati testimoni dell’orrore. Ne hanno magari solo sentito parlare. Eppure sono animati da un profondo livore, che non si spegne”. Un vuoto che si è colmato.

Giornata della Memoria, la cerimonia nei giorni scorsi nella Sala Estense. Hanno ricevuto la medaglia i parenti dei militari italiani finiti nei campi di concentramento (Imi), deportati oltre i recinti dell’orrore. Nel silenzio quell’elenco di nomi e di paesi scandito dai giovani. Virginio Baldrati, Argenta; Giuliano Bianconi, Argenta; Marino Maestri, ancora Argenta. Quirino Lodi, Bondeno; Gentile Manzali, Bondeno; Nando Balboni, Cento; Vito Rizzo, Cento; Nestore Ardondi, Ferrara; Nemesio Bertogli, Ferrara; Bruno Paolati, Ferrara; Ferdinando Romagnoli, Ferrara; Armando Superbi, Ferrara; Volturno Cirelli, Portomaggiore; Francesco Piovaccari, Portomaggiore; Carlo Forlani, Vigarano Mainarda. Il nome di Giuseppe Vassallo non c’era, giovedì in prefettura verrà pronunciato. Dalla Presidenza del Consiglio è arrivato il via libera, lo scenario di quegli anni chiarito, rimossi i dubbi sollevati da Anpi e Comune di Argenta.

“Era tutto scritto in un’ampia documentazione. Hanno solo gettato fango sulla memoria di mio zio, che alla fine ha pagato la sua fede nella patria con la deportazione. E di nuovo ha pagato, il giorno dopo essere tornato dalla prigionia, ucciso tutti sanno da chi. L’odio ha armato la mano che ha ammazzato mio zio. Due volte martire. Ma la storia alla fine gli ha restituito l’onore”. Mancano poche ore. “Accompagnerò la figlia Maria, andremo giovedì a ritirare la medaglia dello zio”, annuncia Angelo Vassallo. Con loro Carmelo Perez, da ventitré anni presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Ferrara. Con la divisa dell’Arma già a 18 anni, prima in Calabria e Puglia. “Ero un ragazzino”, ricorda, nostalgia nelle parole. Poi a capo della stazione carabinieri di Marmorta, proprio nei luoghi dove il sangue versato fu tanto. “Sappiamo bene chi erano quelle bande armate. Sono arrivati ad attribuirgli eccidi commessi quando lui era nel campo di concentramento. Hanno cercato di capovolgere la storia, di coprire la verità per la loro verità. Lui che è stato prelevato mentre era in casa con i suoi figli, ucciso poco lontano. A guerra finita”.

Gian Paolo Bertelli, 72 anni, è consulente storico di Anmig (associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra). Di questa battaglia per la verità ha fatto una ragione di vita. “Quella medaglia era dovuta, la documentazione era più che probante. Maggior prudenza e avvedutezza da parte di chi ha contestato la medaglia d’onore sarebbero state opportune”. Zenobia Zanotti è sepolta vicino al marito Giuseppe Vassallo, il cimitero è quello d’Argenta. Intorno silenzio, riposano in pace.