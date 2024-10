Carabinieri, Bertolli prende il posto di Mutri

LIDO DEGLI ESTENSI

Il luogotenente Francesco Mutri, destinato al comando della Stazione carabinieri di Ferrara Principale ha salutato la Stazione dell’Arma di Lido degli Estensi, passando il testimone al maresciallo capo Matteo Bertolli. Giovedì, in Municipio, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni e salutato il luogotenente Mutri che lascia una realtà territoriale che ama e che ha contribuito significativamente alla sua crescita professionale e umana. Una realtà alla quale dice arrivederci, conscio del legame imprescindibile che lo lega alla popolazione locale che lo ha accolto e lo ha fatto sentire a casa, quella stessa popolazione che ha cercato, con impegno e dedizione, di ripagare con il servizio quotidiano, nel pieno rispetto di ciò che un carabiniere deve rappresentare per la comunità a lui affidata. Il primo cittadino di Comacchio ha, contestualmente, accolto il neo comandante della Stazione di Lido degli Estensi, il maresciallo capo Matteo Bertolli accompagnato dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Comacchio tenente Lucilla Esposito, augurandogli buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale e confermando l’importanza dell’interlocuzione e della collaborazione tra le istituzioni del territorio, presidio di legalità per i cittadini.