Carabinieri, cambio al vertice. Stazione al maresciallo Longobardi

Mercoledì scorso il maresciallo capo Ciro Longobardi ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Voghiera, dando il cambio al maresciallo ordinario Andrea Iadicicco che, dopo il congedo – nel gennaio scorso – del luogotenente Lorusso, ha assunto “in sede vacante” il comando della Stazione. Longobardi, 43 anni, campano, è sposato con una figlia. Arruolato nell’Arma nell’anno 2000 quale carabiniere ausiliario, dopo l’iter formativo ha prestato servizio, per un biennio, presso il 1° Battaglione Carabinieri di Moncalieri, nel torinese. Promosso carabiniere effettivo, è approdato alla Stazione Carabinieri di Trecase, in provincia di Napoli e – dopo altri due anni – è ritornato in Piemonte, dove ha prestato servizio, per complessivi sette anni, in due stazioni locali. Nel 2012 è arrivata la promozione al grado di maresciallo e, dopo il relativo percorso addestrativo, Longobardi ha prestato servizio per quattro anni in una Stazione dell’Arma in provincia di Vercelli. Nel 2017 è arrivato nel ferrarese, presso la Stazione Carabinieri di Lido degli Estensi, ultima sede di servizio prima dell’attuale incarico a Voghiera. Accompagnato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore, capitano Raffaele Tufano, nella mattinata di ieri il maresciallo Longobardi è stato ricevuto dal sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, e dal sindaco di Masi Torello, Samuele Neri, comuni nella competenza della stazione Carabinieri di Voghiera. Entrambi i primi cittadini si sono congratulati con il nuovo Comandante e gli hanno dato un caldo benvenuto.