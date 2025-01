Carabinieri, cambio alla compagnia. Il maggiore Volpini subentra a Scacchi

Cambio al vertice per la compagnia dei carabinieri di Copparo. A partire dalla giornata odierna, il maggiore Alessandro Volpini subentra al maggiore Manuel Scacchi. Quest’ultimo è stato assegnato alla guida della Compagnia di Adria. La presentazione ufficiale del nuovo comandante dei carabinieri di Copparo si è tenuta nella mattina di ieri nella sede del comando provinciale a Ferrara, in via Carmine Della Sala. A coordinare il passaggio di consegne, il comandante provinciale dei carabinieri Colonnello Alessandro Di Stefano ha ricordato i precedenti di entrambi gli ufficiali.

"Un sentito ringraziamento al Maggiore Scacchi – ha detto il Colonello Di Stefano – per il lavoro fatto in questi anni nella compagnia di Copparo. Tra l’altro nell’ultimo periodo ha dovuto gestire anche una situazione di criticità quale la crisi della Berco. Andrà alla guida d’importante compagnia come quella di Adria". Il Maggiore Manuel Scacchi, quindi, saluta la compagnia di Copparo, dove era arrivato nel 2020, arruolato nell’arma come ufficiale nell’ottobre 2005, tra i suoi incarichi si ricorda quello del 2017 impiegato nella missione Eunavfor Med ‘Sophia’ come consulente di polizia dell’Operation Commander. Sul nuovo comandante il Maggiore Alessandro Volpini, invece, il comandante provinciale Di Stefano ha detto: "A lui auguriamo un buon lavoro, proviene da un’esperienza importante e vanta una carriera importante, con diverse esperienze. Ora sarà alla guida di una compagnia di rilievo per la nostra provincia, nei prossimi giorni mi adopererò per gli incontri con le autorità del territorio partendo dal Prefetto di Ferrara".

Il profilo del comandante subentrante, Maggiore Alessandro Volpini, 51enne, originario della provincia di Rovigo, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito un master di primo livello in criminologia e studi giuridici e forensi. Nella sua carriera ha frequentato il 47° corso ‘allievi sottufficiali’ nell’arma dei Carabinieri 1994/1996, conseguendo il grado di maresciallo. Tra i servizi prestati, quello come sottufficiale in sottordine al comando stazione carabinieri di Bari Scalo dal 1996 al 2000, maresciallo ‘addetto’ al comando carabinieri politiche agricole – nucleo antifrodi di Roma dal 2000 al 2009. Prima di arrivare alla guida della compagnia di Copparo, dall’ottobre 2022 ad oggi è stato comandante del nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Udine.

Mario Tosatti