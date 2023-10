Carabinieri e sicurezza. Il generale Stefanizzi in visita a Ferrara

FERRARA

Visita del generale di Corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto, da cui dipendono i carabinieri dell’Emilia Romagna, del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, al comando provinciale di Ferrara. Il generale Stefanizzi è stato ricevuto nella caserma di via della Sala dal comandante provinciale, colonnello Alessandro Di Stefano, l’alto ufficiale ha incontrato tutti gli ufficiali, i comandanti delle 37 Stazioni distribuite sul territorio, una nutrita rappresentanza di militari della provincia estense, tra cui personale della Compagnia carabinieri di polizia militare presso l’Aeronautica Militare, della sezione di polizia giudiziaria, del Nucleo ispettorato del lavoro, del Gruppo forestale carabinieri, oltre al Presidente della locale dell’ Associazione nazionale carabinieri. Nel corso dell’incontro, il Generale ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dell’Arma estense per il servizio prestato a favore della popolazione, enfatizzando e valorizzando proprio il termine ’servizio’, inteso come opera prestata a tutela della collettività della cui sicurezza l’Arma è custode. A seguire, l’alto ufficiale ha incontrato il vice sindaco Nicola Lodi,che ha espresso parole di ringraziamento per il contributo offerto dall’Arma nella provincia, e al quale il generale Stefanizzi ha rivolto parole di apprezzamento per la sensibilità da sempre evidenziata dall’amministrazione comunale nei confronti delle esigenze dell’Istituzione. Prima del rientro a Padova, il generale ha infine visitato la Stazione di Codigoro e la Compagnia di Comacchio.