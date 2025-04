Carabinieri, lo speciale. Nel cuore della città c’è la Stazione Giovecca: "Un legame secolare"

Corso Giovecca, da alcuni storici definito “limite della città vecchia e, dall’altra, bordo della città nuova”, rappresenta uno degli snodi storici del capoluogo estense. Per l’Arma dei carabinieri anche qualcosa di più: un legame secolare con la città, nella quale, quotidianamente, ben otto stazioni lavorano con passione e impegno. Tra queste, la stazione competente sulla porzione più grande del territorio del centro storico, ha sede proprio in corso Giovecca, nello storico palazzo ottocentesco Romei Agnoletti. Probabilmente non sarà noto ai molti, ma quando in una città è presente più di una stazione, i carabinieri, nel rispetto della tradizione, danno un nome al comando: benvenuti quindi alla stazione di “Ferrara Corso Giovecca”. Il comandante è il luogotenente carica speciale Massimo Conte.

Originario di Pordenone, ha 57 anni di cui 38 trascorsi con gli alamari sulla giubba. Ogni mattina percorre lo scalone marmoreo che conduce al suo ufficio consapevole dell’importanza del suo dovere e di quello dei dieci militari al suo comando: un dovere che, ricordiamolo, non richiama necessariamente gesta epiche. Con orgoglio il luogotenente Conte racconta di quando, pochi giorni fa, un cittadino si è complimentato dicendo di aver incontrato in centro due giovani carabinieri in servizio di pattuglia appiedata che, pur non conoscendolo, lo hanno salutato con un cordiale "buongiorno". Come diceva Aristotele, d’altronde, "l’eccellenza non è negli atti speciali ma nell’abitudine a far bene".

La quotidianità della stazione di Ferrara Corso Giovecca segue i ritmi della comunità in cui è immersa. Ogni giorno, dalle otto della mattina alle otto della sera, un militare è disponibile per ricevere di persona qualsiasi cittadino che necessiti di un consiglio o di presentare una denuncia. Come sa bene il luogotenente Conte però, le otto della mattina sono anche l’orario in cui moltissimi giovani si apprestano ad entrare a scuola. Sono infatti molti gli istituti scolastici superiori presenti nella giurisdizione: uno dei compiti più importanti che affida alle pattuglie è proprio vigilare sui ragazzi che attendono il suono della campanella. Per qualche bullo è il segnale che è meglio rigare dritto, per moltissimi invece rappresenta un importante gesto di incoraggiamento. L’impegno nei confronti di chi è più vulnerabile è portato avanti dai carabinieri di Giovecca quotidianamente.

Alcune domeniche fa, infatti, al termine della messa celebrata nella chiesa di San Pietro Apostolo di Pontegradella, dal pulpito ha preso la parola il vice comandante della stazione: 32 anni di età, dopo i primi due anni di servizio come istruttore alla Scuola allievi carabinieri di Roma è giunto alla stazione di Corso Giovecca nel 2022. In modo semplice ma efficace, ha spiegato ai cittadini presenti in chiesa come difendersi dai tentativi di truffa che, talvolta, i malintenzionati cercano di portare a compimento scegliendo come vittime proprio le persone più anziane. Al termine dell’intervento, un simpatico momento di condivisione per tutti: un selfie con Don Valentino ed i fedeli presenti per ricordare l’apprezzato momento di informazione e di vicinanza.

La giornata volge a termine quando, la sera, il comandante sfoglia l’ordine di servizio, il documento su cui i carabinieri annotano quanto è accaduto durante la pattuglia. Oggi il servizio lo ha capeggiato il decano dei brigadieri di Giovecca: racconta al comandante di quella coppia di turisti tedeschi a cui hanno restituito lo zaino che gli era stato rubato. Poi suona il campanello della caserma. "Buonasera, ho smarrito la carta d’identità, dovrei fare denuncia" dice la signora all’ingresso. "Prego – la gentile risposta – si accomodi".