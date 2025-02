Carabinieri, lo speciale. Parola d’ordine: sicurezza: "Noi, vicini ai cittadini. La nostra linfa vitale"

Tra le pinete secolari e le storiche valli, sorge la suggestiva cittadina di Comacchio, nota per i suoi ponti monumentali e caratteristiche stradine. Composta da 13 isolette, la perla del parco regionale del Delta del Po, con le sue radici che affondano nell’antica civiltà etrusca e romana, rappresenta un crocevia di storia e natura dove il tempo sembra essersi fermato. A protezione della città si erge il Trepponti, antica porta fortificata per chi proveniva dal mare lungo il canale navigabile. In questo caratteristico scenario, a pochissimi metri dal simbolico ponte, vi è un altro storico presidio di sicurezza e protezione per i cittadini comacchiesi: la Stazione Carabinieri.

PAROLA D’ORDINE:

PREVENZIONE

"Linfa vitale per un carabiniere è il contatto con la gente", spiega il Luogotenente Piergiorgio Folli, comandante della Stazione lagunare. È quello che lui stesso cerca di trasmettere ogni giorno ai suoi carabinieri, soprattutto ai più giovani. Non solo prevenzione e contrasto dei reati ma soprattutto rassicurazione e vicinanza sociale che trova la sua ragion d’essere proprio nelle comunità ancora unite da tradizione, storia e passione per il proprio territorio. Pattuglie lungo le strade della città, servizi che garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione di ricorrenze locali e una caserma aperta ogni ora e giorno dell’anno, sono i ’Tre Ponti’ che gli uomini dell’Arma di Comacchio hanno costruito negli anni per garantire serenità e prossimità al territorio e ai suoi abitanti. Un legame duraturo e profondo con la popolazione, fatto di esperienze uniche e talvolta indimenticabili.

A SCUOLA

DI SICUREZZA

Come è stato per una scolaresca alle quali i carabinieri hanno aperto le porte della Stazione per spiegare loro in modo giocoso quali sono le attività quotidiane e come si svolge una giornata tipo all’interno di una caserma. Ma anche esperienze inizialmente meno piacevoli come quella di un’anziana che raggiunge la Stazione di Comacchio in un piovoso pomeriggio nel mese di gennaio e racconta alla giovane carabiniere e al comandante, di essere stata truffata da uno sconosciuto che si era spacciato per il figlio in grave difficoltà a causa di un finto incidente stradale, convincendola a inviargli denaro con un bonifico postale. Pochi mesi dopo e a quello sconosciuto i carabinieri di Comacchio sono riusciti a dare un nome e volto, regalando un epilogo positivo all’anziana signora accompagnato da un sorriso e un abbraccio caloroso.

LA FORZA

DELLA FIAMMA

Quella fiamma e quella scritta ’Carabinieri’ illuminata costantemente, sono simbolo di sicurezza, rassicurazione e salvezza anche per i cittadini più piccoli. È emblematico l’episodio che ha coinvolto un bambino di soli 6 anni che nel mese di aprile scorso dopo essersi perso, ha iniziato a urlare a gran voce "aiuto" davanti l’ingresso della Stazione dei carabinieri di Comacchio. Il ’piantone’, un carabiniere, padre di cinque bambini, non ha esitato un attimo. Ha aperto il cancello ed è corso verso il piccolo, stringendolo a sé, rassicurandolo e portandolo all’interno del suo ufficio. Pochi minuti dopo e i genitori sono stati rintracciati nel vicino stazionamento per camperisti dove il bambino li ha potuti riabbracciare. Un lieto fine che resterà impresso nella memoria di questo piccolo cittadino portando con sé un dolce e rassicurante ricordo di quell’uniforme, della sua fiamma e di quella scritta luminosa e inconfondibile.

red.cro.