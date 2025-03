Carabinieri, lo speciale. Sempre vicini alla gente. Ecco i ventisette uomini della Stazione di Ferrara

In gergo viene definito “omerale”. Si presenta come una mezza luna bordata di rosso su sfondo nero su cui sono incise, color argento, le parole “comandante di stazione”. Viene cucita sulla manica sinistra della giubba dell’uniforme, spesso con l’aiuto di chi di più caro c’è a casa. Un privilegio che nell’Arma dei carabinieri possono avere in pochi, soltanto quei militari con il grado minimo di Maresciallo, che hanno dimostrato di avere le doti per poter far fronte al fardello più pesante ma anche, di certo, il più bello. Rocca San Casciano, Mesola e Lido degli Estensi sono le località in cui il luogotenente Francesco Mutri, cinquantunenne di origini lucane, ha comandato la Stazione prima di giungere al comando, pochi mesi fa, della Stazione di Ferrara. Già, Stazione con la S maiuscola, "non per capriccio" come scriveva nei "Racconti del maresciallo" Mario Soldati, ma perché "così un carabiniere pronuncia quella parola" che sta per caserma.

VENTISETTE MILITARI

Gli anni di esperienza maturati nei precedenti comandi e la naturale saggezza di chi oramai ha qualche capello bianco, non lasciano trapelare alcuna incertezza o emozione ma, per chi non lo sapesse, non è un gioco da ragazzi essere il comandante della principale. I carabinieri sono soliti chiamarla in questo modo per distinguerla dalle altre: si tratta infatti della Stazione che ha sede nella stessa caserma del Comando Provinciale. Le attività alla Stazione di Ferrara sono davvero tante, basti pensare che si tratta della sola in città ad essere aperta ’h24’, sette giorni su sette e ad avere il privilegio di garantire la vigilanza all’interno del tribunale, una delle tante

prerogative concesse all’Arma dei carabinieri. Sotto il suo comando il luogotenente Mutri ha 27 militari. La maggior parte di loro è giovanissimo, ma ogni giorno con professionalità ed impegno, adempie ai suoi doveri. Come sa bene il comandante, fare il carabiniere non è una mera applicazione di norme e codici, spesso è sapersi dedicare all’ascolto del prossimo. Un ascolto attento e soprattutto sensibile, orientato a cogliere anche quelle piccole sfumature di valore non quantificabile. Alle volte accade in ufficio, durante la ricezione di una denuncia, tante altre succede per strada, durante i servizi di pattuglia.

RICHIESTE DI AIUTO

Ne è il perfetto esempio l’intervento effettuato qualche giorno fa da una coppia di giovani carabinieri. In un locale della città era stata segnalata la presenza di una ragazza in stato confusionale. Non appena arrivati sul posto, ai militari è apparso chiaro che il bagliore dei lampeggianti e lo strepitio della radio poco si addicevano al momento. La giovane infatti era seduta ad un tavolo del bar, incapace di pronunciare anche solo una parola. Alle volte però, si ha la fortuna di incontrare persone che non solo sentono in modo speciale, ma spesso sanno anche comunicare in modo speciale quello che sentono. Seduta al fianco della ragazza, la giovane capo equipaggio ha saputo trasformare quel silenzio impermeabile in un fiume in piena, una richiesta di aiuto per allontanarsi da un amore che oramai aveva assunto altre forme, più torbide e più pericolose. Non meno importante invece, è stata l’iniziativa di due carabinieri in servizio di pattuglia il 16 settembre scorso. Era il primo giorno di lezione per moltissimi studenti e, transitando di fronte ad una scuola elementare del territorio, hanno

deciso di fermarsi per augurare un grande in bocca al lupo ai giovani studenti. Il simpatico fuori programma, apprezzato con sorrisi e tanta curiosità, ha permesso sia ai piccoli che ai genitori di stemperare la naturale emozione del primo giorno di scuola. D’altronde, come scriveva Paulo Coelho, "le persone giungono sempre al momento giusto nel luogo in cui sono attese".

red.cro.