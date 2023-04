Carabinieri tra le navate "Così si sventa la truffa"

La messa, domenica scorsa, non l’ha conclusa il parroco ma i carabinieri: il comandante della stazione di Bondeno si è avvicinato all’altare e ha spiegato ai presenti come difendersi dalle truffe. Sono state distribuite brochure e i carabinieri hanno tentato di dare risposta ai tanti dubbi su come comportarsi. Prendendo spunto da casi realmente accaduti, gli uomini dell’Arma di Bondeno (che fanno riferimento alla compagnia di Cento) nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro i raggiri avviata dal comando provinciale a favore degli anziani e non solo, hanno fornito preziosi consigli e raccomandazioni da adottare in casi sospetti, per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli. In particolare, il comandante ha dato ai presenti utili indicazioni su come evitare che abili truffatori, carpita la buona fede degli anziani ed approfittandosi della loro sensibilità, riescano a farsi consegnare denaro e gioielli che hanno in casa, fingendosi tecnici delle ditte di fornitura gas o energia elettrica. Non solo. I malviventi, addirittura, fingono di essere avvocati e chiedono alle vittime di pagare multe salate per evitare che un congiunto si trovi in grosse difficoltà a seguito di un inesistente sinistro stradale. Non si fanno scrupoli i truffatori, inoltre, a presentarsi come appartenenti alle Forze di Polizia. L’invito rivolto dai militari alla popolazione è stato quello, ormai noto, di diffidare di questo genere di richieste e, per qualsiasi dubbio o difficoltà, non esitare a comporre il 112 e richiedere l’intervento dei carabinieri.