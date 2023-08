Carabinieri, tre ufficiali salgono di grado Vengono promossi Muzi, Perricelli e Biocco

Nel corso di una cerimonia, ieri, alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ferrara, il Comandante, Col. Alessandro Di Stefano, ha voluto notificare la promozione al grado superiore a tre ufficiali dipendenti. Promozione al grado di capitano per il tenente Antonio Muzi, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore. Terza stella anche per il tenente Riccardo Perricelli, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cento, che a breve proseguirà la sua esperienza professionale al Nucleo Investigativo di Firenze. Promozione al grado di tenente per il sottotenente Valentino Biocco, comandante del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Ferrara e responsabile provinciale dello sviluppo del delicato patrimonio informativo dell’Arma nell’area estense. Il Colonnello Di Stefano ha inteso congratularsi con i propri collaboratori per il meritato traguardo conseguito, conseguenza tangibile della professionalità e dell’impegno sempre profusi nel servizio.