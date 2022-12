Carambola in viale IV Novembre Urta un’auto in sosta e si ribalta

Paurosa carambola tra due auto in viale IV Novembre. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, si è fortunatamente risolto senza gravi conseguenze per il conducente dell’Audi che si è resa protagonista dello schianto. Il tutto è accaduto poco dopo le 20. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’Audi avrebbe urtato una vettura in sosta lungo viale IV Novembre. L’impatto, piuttosto violento, l’avrebbe quindi fatta ‘impennare’ per poi ribaltarsi sull’asfato a ruote all’aria. Nonostante la spaventosa dinamica, il conducente ne è uscito miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 per prestare soccorso al malcapitato e gli agenti della polizia locale per occuparsi dei rilievi.

re. fe.