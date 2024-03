Carcere, aggressioni agli agenti: "Due gravi episodi in pochi giorni"

FERRARA

Dopo l’ennessima aggressione agli agenti della Penitenziariua arriva una nota congiunta di tutte le relative sigle sindacali. "Negli ultimi mesi la casa circondariale di Ferrara ha dovuto prendere atto della drastica riduzione della forza effettiva in servizio (ad oggi poco più di 160 unità disponibili) a fronte di una pianta organica già ampiamente inadeguata (212 unità) alle esigenze primarie dell’organizzazione interna – scrivono – . Duole segnalare una gravissima carenza di organico, anche a fronte di uno spropositato aumento dei carichi di lavoro registrato negli ultimi anni con l’assegnazione di troppi circuiti detentivi". Un problema grave per loro, perché "per la gestione di un istituto così peculiare occorrerebbe disporre di una congrua aliquota di personale, anche a fronte delle innumerevoli difficoltà che si riscontrano quotidianamente nella convivenza di così tante tipologie detentive, ad ognuna delle quali deve essere necessariamente garantito il pieno svolgimento di tutte le attività trattamentali, nonostante la struttura non sia idonea a tutta questa promiscuità, né come spazi né come risorse umane". Ad oggi, inoltre, sembrerebbe che, a fronte di una capienza regolamentare di 244 detenuti, siano stabilmente presenti oltre 400 detenuti, ben più dei posti occupabili nei reparti ordinari. Nell’ultimo periodo si rileva una esagerata difficoltà al trasferimento in uscita dei detenuti che si sono resi protagonisti di eventi che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza dell’Istituto. "È di questi giorni la notizia di alcune gravissime aggressioni fisiche subite dal personale in divisa – concludono – la prima nella mattinata di martedì e la seconda nella serata di mercoledì, a seguito delle quali sono state necessarie le cure presso il pronto soccorso, con diversi giorni di prognosi. Su questo argomento si riapre la discussione sulla carenza dei Dpi e sull’impossibilità di affrontare in sicurezza le intemperanze dei detenuti più violenti".