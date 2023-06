Carcere di Ferrara, false malattie per fare uscire i detenuti: medico rischia il processo

Ferrara, 30 giugno 2023 – Comparirà davanti al giudice a settembre Carmen Salvatore, medico 55enne di origine campana per un periodo in servizio nel carcere di via Arginone. La professionista fu arrestata su ordine del gip Vartan Giacomelli e messa ai domiciliari con le pesanti accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e furto.

Secondo l’impianto accusatorio, durante il suo periodo di lavoro a Ferrara (maggio 2021-marzo 2022) la dottoressa avrebbe prodotto certificati che attestavano patologie inesistenti – alcune volte un attacco ischemico, altre problemi alla vista –, ma sufficienti per richiedere il ricovero in ospedale e quindi l’uscita dal carcere per alcuni detenuti. I quali l’avrebbero lautamente ricompensata per i favori ricevuti. Non solo. Nel periodo in cui era in servizio alla casa circondariale estense, Salvatore avrebbe inoltre fatto entrare un cellulare in carcere e cercato di far avere della droga a un detenuto.

Concluse le indagini, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di Salvatore. L’udienza preliminare è fissata per il 14 settembre. In quell’occasione si deciderà se discutere l’istanza del pubblico ministero oppure se intraprendere un rito alternativo. Nel frattempo il tribunale del Riesame ha messo un altro punto fermo sulla vicenda. Esprimendosi sul ricorso presentato dall’indagata, ha confermato per lei la misura cautelare degli arresti domiciliari.