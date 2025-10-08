Carcere, la Dba realizzerà il nuovo padiglione

Dba Group, società quotata sul mercato Euronext growth Milan di Borsa italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni Ict per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, annuncia, attraverso il brand Dba General Planning della controllata Dba Spa, di essersi aggiudicata insieme all’impresa Devi impianti l’appalto integrato per la progettazione e per la realizzazione del nuovo padiglione nella casa circondariale di Ferrara nell’ambito della procedura di gara indetta dal ministero delle Infrastrutture. Questo intervento si pone l’obiettivo di ampliare la struttura carceraria, non solo con nuovi spazi di detenzione ma anche locali collettivi o di servizio comune, locali per il culto e nuove aree per il benessere dei detenuti.

Dba si sta occupando della progettazione di un edificio a costo energetico quasi nullo con una capacità ricettiva totale di 80 detenuti, organizzati in celle detentive singole e dotate di servizio igienico dedicato. A completamento del nuovo padiglione è prevista la realizzazione di due cortili di passeggio, un’area destinata a serre per orticoltura, un’area tecnologica esterna e un’isola ecologica. "Questo intervento rappresenta per noi un’importante occasione per mettere al servizio delle istituzioni le competenze che abbiamo maturato in oltre cinquant’anni di esperienza – ha dichiarato Daniele De Bettin, presidente di Dba –. Possiamo contribuire a creare nuovi spazi per le attività ricreative e occupazionali dei detenuti".