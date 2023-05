Carcere, l’allarme dei sindacati "Turni devastanti, dateci 40 agenti"

Personale ridotto al lumicino, aggressioni, turni di lavoro massacranti e carenza di almeno quaranta agenti. Si accendono di nuovo i riflettori sul carcere dell’Arginone e sulle sue criticità. L’allarme arriva da una nota congiunta di tutti i sindacati degli agenti di polizia penitenziaria (Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl e Cnpp). I numeri, secondo le sigle, sono impietosi e descrivono in pieno la situazione che si vive all’interno del penitenziario. "Negli ultimi mesi – scrivono i sindacati – la casa circondariale ha dovuto prendere atto della drastica riduzione della forza effettiva in servizio. Ad oggi ci sono circa 160 unità, a fronte di una pianta organica di 212 unità, già ampiamente inadeguata alle esigenze precipue dell’organizzazione interna".

A una criticità ormai strutturale se ne aggiunge un’altra legata all’ultimo periodo. "Sembrerebbe che, solo nell’ultimo periodo, circa quindici unità siano state perse per varie ragioni, causando gravi problemi nella predisposizione quotidiana e mensile dei servizi del personale, il quale, sempre più spesso, vedrebbe compressi i propri basilari diritti soggettivi in ragione delle esigenze di servizio" precisano i rappresentanti dei poliziotti. Ma non è tutto. L’analisi dei sindacati si addentra anche nelle numerose altre problematiche di cui il corpo soffre e che sono già state al centro di altre battaglie. "Il personale di polizia penitenziaria, stremato dai carichi di lavoro eccessivi e dalle innumerevoli aggressioni ricevute dai detenuti nel recente passato, ha bisogno di vedere la luce in fondo al tunnel. Per questo motivo – si legge nella nota congiunta –, tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del corpo di polizia penitenziaria hanno richiesto alle autorità politiche e a quelle ai vertici dell’amministrazione penitenziaria il massimo impegno affinché il reparto venga integrato di un congruo contingente di personale di polizia penitenziaria, al fine che si ristabiliscano le condizioni di sicurezza sul lavoro ottimali e che possano essere finalmente garantiti al personale di polizia penitenziaria i diritti soggettivi loro spettanti". Secondo i sindacati, come anticipato, per garantire una boccata d’ossigeno a chi lavora all’Arginone servirebbero "40 o 45 agenti".

L’ennesimo appello di una categoria che continua a perdere pezzi, ma che non smette di battersi per i propri diritti.

f. m.