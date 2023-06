Carcere, l’appello del Pd "Assumere nuovi agenti"

Chiedere al ministero nuovi agenti per il carcere dell’Arginone e promuovere attività finalizzate a creare maggiori occasioni di lavoro esterne alla casa circondariale per i detenuti che possono beneficiarne, in modo da alleggerire la condizioni di sovraffollamento carcerario. Sono le proposte intorno a cui ruota l’ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali del Pd Davide Nanni e Mauro Vignolo. A fare da sfondo al documento, le criticità da tempo ormai segnalate dai rappresentanti sindacali degli agenti di polizia penitenziaria: sovraffollamento, aggresioni al personale, detenuti con problemi psichiatrici e carenza ormai cronica di poliziotti. Alla luce della situazione e degli ultimi allarmi arrivati dall’Arginone, i dem chiedono a sindaco e giunta di impegnarsi per ovviare a un problema che ormai si protrae da troppo tempo.

"Nella casa circondariale sono attualmente detenute 368 persone a fronte di una capienza massima di 244 posti mentre il numero di agenti in servizio effettivo si è ridotto a 160 unità rispetto alle 212 previste in organico – premette l’ordine del giorno facendo riferimento a una recente stima dei sindacati –. La perdurante carenza di agenti e ispettori di polizia penitenziaria, a fronte di una popolazione carceraria sovradimensionata, oltre a ridurre la sicurezza della struttura detentiva provoca forte disagio al personale stesso costretto per ragioni di servizio a rinunciare ai più basilari diritti soggettivi". Per questa ragione, Nanni e Vignolo chiedono il "massimo impegno" per avere nuovi agenti in modo da ristabilire le condizioni di sicurezza".