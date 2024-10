Carcere, ora c’è l’incarico. Garante dei detenuti, la giunta nomina Macario

È Manuela Macario il nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune individuato dal sindaco. L’iter che ha portato all’individuazione di Macario (presidente di Arcigay Ferrara) si è concluso ieri mattina, con la firma del decreto di nomina. Il nuovo garante è stato scelto tramite procedura pubblica in cui erano pervenute 5 proposte di candidatura. L’investitura ufficiale è giunta dopo la presa in esame dei curricula. Macario è stata selezionata per la sua esperienza nell’ambito delle politiche sociali e del lavoro rivolta ad utenza vulnerabile e svantaggiata, percorso che l’ha vista realizzare progetti di reinserimento sociale e lavorativo, in collaborazione con i servizi sociosanitari e gli istituti penitenziari. "È con grande senso di responsabilità che assumo l’incarico che mi è stato affidato, quel senso di responsabilità che è il motore del mio impegno civile e sociale, con la consapevolezza che solo assumendosi la responsabilità dell’altro è possibile un abitare etico di questo nostro pianeta – ha commentato Macario –. Ci tengo a ringraziare il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta per la fiducia accordatami".