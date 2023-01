Carcere, scatta l’ora della protesta

Dopo le aggressioni, le violenze interne e le tensioni, gli agenti di Polizia penitenziaria di Ferrara dicono basta e dichiarano lo stato di agitazione dalla giornata di oggi. Lo hanno comunicato al prefetto Argentieri, al sottosegretario giustizia Delmastro, al capo del Dap, alla direzione generale personale, provveditorato regionale e alla direttrice del carcere ferrarese Maria Nicoletta Toscani. "Dichiariamo lo stato di agitazione e l’astensione ad oltranza dalla fruizione del servizio mensa e dell’utilizzo del locale spaccio agenti", annunciano Sapp, Osapp, Sinappe, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp. "E’ nostra intenzione chiedere risolutivi interventi che possano ripristinare un’accettabile condizione di sicurezza sul luogo di lavoro – dicono i sindacati –. Alle problematiche annose se ne sono aggiunte altre più recenti che hanno contribuito a destabilizzare un ambiente già in enorme sofferenza. Quello che chiediamo è che si intervenga senza indugi per ristabilire una situazione che possa garantire agli operatori penitenziari, in divisa e senza, di non correre rischi superiori al lecito". Sulla questione scende in campo il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) che chiede un intervento del ministro della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con un’interrogazione urgente. Il parlamentare chiede quali urgenti misure intenda adottare "per restituire ordine e sicurezza all’interno della casa Circondariale, con particolare riferimento alla incolumità degli agenti di polizia penitenziaria che vi operano con sempre maggior sacrificio". Esprime solidarietà agli agenti il deputato leghista, Davide Bergamini. "Ritengo necessario – le sue parole – esprimere vicinanza alle donne e agli uomini ogni giorno impegnati nella struttura con una visita al carcere e un incontro con una delegazione di lavoratori. È mia intenzione definire nei prossimi giorni la data dell’incontro che avverrà alla presenza del sottosegretario al ministero della Giustizia Andrea Ostellari".