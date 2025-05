"Carcere, servono soluzioni"

La Camera penale e l’Osservatorio carcere esprimono la propria forte preoccupazione per quanto avvenuto giovedì all’Arginone. Un giovane detenuto di origini cubane, che chiedeva di essere trasferito già da un po’ di tempo, si sarebbe impadronito delle chiavi custodite da un agente e sarebbe riuscito ad aprire i cancelli e salire sul tetto, minacciando di gettarsi se non lo avessero trasferito. "Un gesto dimostrativo – dichiarano i penalisti – che, per fortuna, non si è trasformato nell’ennesima tragedia grazie, anche, all’intervento di mediazione della comandante. Continuiamo ancora a chiederci quali soluzioni concrete e immediate il ministero della Giustizia ed il Dap intendano assumere per risolvere problematiche come il crescente sovraffollamento carcerario, la condizione dei detenuti in generale e soprattutto quelle delle persone detenute con disturbi di tipo psichiatrico. Ancora una volta, purtroppo, si ha l’impressione che le carceri italiane siano considerate luoghi di cittadinanza di serie inferiore".