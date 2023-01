"Carcere, situazione insostenibile Non lasciamo gli agenti da soli"

"Hanno dichiarato lo stato di agitazione, hanno indetto il digiuno durante i turni di servizio, stanno presentando una montagna di richieste di trasferimento: gli agenti di polizia penitenziaria di Ferrara sono stremati dal crescendo di aggressioni da parte dei detenuti, che avvengono quotidianamente nella casa circondariale di via Arginone. Le istituzioni e gli organi competenti non possono lasciarli soli, devono correre ai ripari quanto prima e intervenire urgentemente per tutelarli. La situazione è insostenibile". Francesco Carità, capogruppo di Ferrara Cambia, ancora una volta denuncia il grave problema della sicurezza per i poliziotti del carcere. Ora Carità alza la voce chiedendo interventi mirati per difendere i diritti dei 160 poliziotti operativi all’Arginone, e per i quali – davanti ai ricorrenti episodi di violenza a loro danno – le sette firme sindacali che li rappresentano hanno già lanciato l’allarme riferendo che nell’ultimo mese gli agenti infortunati hanno superato la doppia cifra.

"Il bollettino del personale in divisa aggredito è un segnale di gravissima criticità – segnala Carità – e indice di un’inadeguata e insufficiente pianta organica: anche i sindacati di categoria lamentano che il numero di agenti attualmente in servizio non risponde alle necessità reali del contesto ferrarese; numero che tra l’altro si riduce a causa delle assenze per i continui infortuni. Questo grava ulteriormente su un’organizzazione ridotta all’osso. Gli agenti, e anche le loro famiglie, sono preoccupati per la propria incolumità. Il degenerare di situazioni di violenza che si ripetono quotidianamente deve essere fermato, subito". Proclamando lo stato di agitazione i sindacati hanno reso nota la situazione al prefetto, al sottosegretario alla giustizia, al capo del Dap, alla direzione generale del personale, al provveditorato regionale e alla direzione della casa circondariale, e a ciascuno di essi hanno richiesto di intervenire secondo le proprie competenze: "Al momento i rappresentanti della polizia penitenziaria riscontrano però che non sia stato preso alcun provvedimento. Ulteriori ritardi non sono accettabili".