Carcere sovraffollato Fabbri ai sindacati: "Servono più agenti, scriverò al ministro"

di Federico Di Bisceglie

Sovraffollamento e carenza di agenti all’Arginone. Sono i punti sui quali si è concentrato l’incontro tra le sigle sindacali di polizia penitenziaria (Sappe, Sinappe, Osapp, Uilpa, Uspp, Fns Cisl, Cgil FP, Cnpp) e il sindaco Alan Fabbri, assieme al capogruppo di Ferrara Cambia, Francesco Carità, ieri mattina. La casa circondariale, i cui problemi nelle ultime settimane sono al centro di un’aspra polemica, vanta un triste primato: un sovraffollamento, rispetto alla capienza prevista, giunto al 53% e soli 45 agenti ogni 100 detenuti, il dato più basso in tutte le strutture dell’Emilia-Romagna.

L’incontro tra amministrazione e sindacati aveva come obiettivo quello di richiedere un potenziamento delle unità di agenti penitenziari da destinare all’Arginone. Ben 79 sono le unità del corpo previste tra Marche ed Emilia Romagna - hanno spiegato le sigle, stando ai numeri delle ultime assegnazioni in programma. "Chiediamo una distribuzione equa ed efficace che tenga conto della situazione di particolare necessità che manifesta la casa circondariale all’Arginone", scandiscono i sindacati.

"Mi rivolgerò al ministero e al provveditorato regionale – spiega il sindaco - per portare la voce dei lavoratori e, numeri alla mano, illustrare le difficoltà segnalate e l’esigenza di nuove e adeguate forze in campo, a tutela dell’occupazione, della qualità del lavoro, della sicurezza degli agenti e anche dei detenuti. La situazione è di particolare emergenza - anche rispetto alle altre strutture presenti in regione - e richiede risposte pronte e adeguate. Il 10 marzo scorso, in visita all’Arginone, ho verificato e ascoltato dalla voce degli agenti le difficoltà che si vivono e il grande lavoro che si realizza tra quelle mura". I rappresentanti sindacali hanno spiegato che all’interno della struttura penitenziaria, gestita dallo Stato, a fronte di una capienza detentiva prevista di 244 persone, i detenuti sono (al 31 marzo di quest’anno) 374, in sovrannumero del 53%. Nel 2017 sono state previste integrazioni di 212 unità di polizia, ma solo 170 sono arrivate. "I numeri – chiude Fabbri - fotografano una situazione di forte disagio a cui è necessario far fronte con risposte adeguate".

Se il deputato di FdI, Mauro Malaguti sostiene che l’ordine del giorno presentato dal Pd "era inutile" perché "non dipendono dal sindaco le dinamiche di collocazione di nuovi agenti di polizia penitenziaria", rivendicando anche una sensibilizzazione fatta in prima persona al ministro della Giustizia Carlo Nordio sui problemi della nostra casa circondariale, è proprio il Pd a tornare sul tema. "Finalmente, il sindaco si impegna contattare il Ministero e il Provveditorato regionale del Dap per illustrare le difficoltà segnalate e l’esigenza di rinforzare in modo adeguato il contingente presente all’interno del carcere ferrarese – scrivono i consiglieri dem Ilaria Baraldi e Davide Nanni - . Lo fa a pochi giorni dal temine per le nuove assegnazioni di personale fissato al 13 luglio e per questo avevamo chiesto di affrontare il tema anche in aula. Peraltro il 24 luglio il Consiglio sarà chiamato a eleggere il nuovo Garante dei detenuti, carica vacante da quasi sei mesi. Il bando è stato pubblicato ieri e resterà aperto fino al 14 luglio. Tempi strettissimi che denotano una mancanza di rispetto verso le persone private di libertà e il delicato ruolo del Garante".