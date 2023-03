Carcere, tra aggressioni e disagi "Servono taser e tso per i casi gravi"

Il carcere scoppia, i numeri dei detenuti crescono e allo stesso tempo le aggressioni agli agenti. Le ultime la settimana scorsa. Dopo le recenti visite prima del senatore Fd’I Alberto Balboni (30 gennaio) e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (10 marzo), a smuovere le acque è il deputato Mauro Malaguti attraverso una interrogazione al ministro della Giustizia. L’esponente di Fd’I, innanzitutto, chiede al ministro Carlo Nordio "quali urgenti misure intenda adottare per restituire ordine e sicurezza all’interno dell’Arginone", con particolare riferimento "all’incolumità degli agenti della Penitenziaria che vi operano con sempre maggior sacrificio, e dei detenuti che non intendono essere coinvolti in atteggiamenti violenti e indisciplinati".

Allo stesso viene chiesto se "non si intenda istituire nuovi e precisi protocolli di intervento per gli agenti che li tutelino da eventuali denunce per maltrattamenti inesistenti e autolesionismo dei detenuti". Inoltre "se non si ritenga indispensabile dotare ogni capo turno, per ogni turno di vigilanza della polizia penitenziaria, di Taser da utilizzare nei casi più pericolosi in cui detenuti violenti, o affetti da

problemi psichici, aggrediscano i poliziotti o alti detenuti o tendano all’autolesionismo". Non è finita. Nel calderone anche l’ipotesi di "dotare le case circondariali della possibilità di adottare misure di Tso per i casi più gravi e irrecuperabili". Il motivo? Lo spiega subito il deputato ferrarese: "Vi sono detenuti, affetti da problemi psichici, che a volte ricorrono alla violenza contro altri o sé stessi. Mentre nella vita di tutti i giorni una persona affetta da problemi psichici, ritenuta pericolosa, può essere sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio, questo di fatto non avviene nelle case circondariali". Per questo "dovrebbero sopperire a tale scopo le Rems, residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ossia strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi". Ma tali strutture non sono in grado di rispondere concretamente ai numerosi casi riscontrati.

C’è poi il riferimento al lavoro dei sindacati i quali "lamentano in particolare, oltre alla grave carenza di organici che costringe gli operatori a continui e snervanti straordinari, la mancanza di precisi protocolli operativi che li tutelino da denunce ricattatorie da parte dei reclusi stessi, e di strumenti di difesa dalle continue aggressioni". Perché se "i detenuti più violenti possono trovare anche in carcere oggetti utilizzabili per ferire anche gravemente gli agenti, questi ultimi sono totalmente sprovvisti di qualsiasi strumento di difesa". Ora le risposte del ministro.